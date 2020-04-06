Сидим дома. Как оформить доставку продуктов в Барнауле

В России продлили режим самоизоляции, и целый месяц жителям страны придется находиться дома. Кто-то читает, кто-то играет, а кто-то готовит. Все хорошо, если бы не это: запасы еды на исходе, а перспектива похода в магазин не впечатляет. Отправить за продуктами самого сильного? А может самого молодого? А может и вовсе не стоит выходить? Облегчить эти муки выбора поможет служба доставки "Тропикана плюс".
Что можно заказать
Здесь есть продукты для любого карантинного обеда, ужина и даже целого пира. Хотите приготовить утку в яблоках, цыпленка-табака, блинчики или даже солянку – "Тропикана" доставит все необходимые ингредиенты.
"Мы работаем напрямую с производителями. Все продукты свежие и качественные, тщательно проходят отбор. Они находятся на специальном складе, где есть все необходимое для сохранения их свежести. Также мы постоянно дезинфицируем помещения и машины, которые поставляют товары. Все сотрудники строго соблюдают правила гигиены, работают в перчатках и масках", – рассказали amic.ru в службе доставки.
Кроме того, в "Тропикане" можно сделать заказ на товары первой необходимости и средства гигиены, а вот алкоголь и табачные изделия не продаются вовсе.
С продуктами питания для людей все понятно, а как быть с животными? В службе доставки заверили, что и домашние питомцы не останутся голодными. В наличии как сухой, так и влажный корм.
Как оформить заказ
Заказы принимаются с 8:00 до 17:00 с понедельника по пятницу, суббота и воскресенье – выходные. Для оформления доставки нужно позвонить по телефону или написать на WhatsApp. Далее менеджер сориентирует вас по ассортименту, вышлет прайс. Отметим, что оплатить товар можно как наличными средствами, так и бесконтактным способом через терминал. Доставка продуктов бесплатная, более подробно сориентирует менеджер компании при оформлении.
Служба доставки продуктов "Тропикана плюс"
Тел.: 8 964-603-96-44, 99-65-88
Режим работы: пн-пт с 8:00 до 17:00.
Комментарии
А как оформить доставку денег для доставки еды в Барнауле?
Пенсионерам которые и так просто выживают и за доставку нужно будет платить?! Почему государство в лице гаранта уклоняется от своих обязанностей?!
а можно поехать в гипермаркет как сказал воробъев в подмосковье, он понимает что в магазине у дома выбор всегда никакой и той же химии там нет
10:24
- гость -
Пенсионерам которые и так просто выживают и за доставку нужно будет платить?!
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Пенсионеры хотели этого, когда голосовали за гаранта. Вы хотели "лишь бы не было войны" - получите.
6.04.2020 10:41
- гость -
Не надо огульно обвинять нашу социальную группу, и про тотальные фальсификации не забывайте!
10:50
- гость -
Поздно пить боржоми, дедуля. Вы любили голосовать за подачки к пенсии - наслаждайтесь.
6.04.2020 10:57
- гость -
Опять мимо! За не легитимного не голосую, более того в партии Яблоко (а во вашей манере общения вы явно не в оппозиции!), и работаю экспертом в онлайн режиме, но после волюнтаристских решений вождя работы не стало...
>Доставка бесплатная в черте города при заказе от 2000 рублей.
Окай...
6.04.2020 10:57
- гость -
Поздно пить боржоми, дедуля.
У пенсионеров как раз пенсия идет, вне зависимости от самоизоляции.
Так что отдыхай, сынок.
10.41 А ты зачем за него голосовал- там как раз твоего голоса не хватало - а так бы все обошлось- так тебе и нада.