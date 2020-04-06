Сидим дома. Как оформить доставку продуктов в Барнауле

В России продлили режим самоизоляции, и целый месяц жителям страны придется находиться дома. Кто-то читает, кто-то играет, а кто-то готовит. Все хорошо, если бы не это: запасы еды на исходе, а перспектива похода в магазин не впечатляет. Отправить за продуктами самого сильного? А может самого молодого? А может и вовсе не стоит выходить? Облегчить эти муки выбора поможет служба доставки "Тропикана плюс".

Что можно заказать

Здесь есть продукты для любого карантинного обеда, ужина и даже целого пира. Хотите приготовить утку в яблоках, цыпленка-табака, блинчики или даже солянку – "Тропикана" доставит все необходимые ингредиенты.

"Мы работаем напрямую с производителями. Все продукты свежие и качественные, тщательно проходят отбор. Они находятся на специальном складе, где есть все необходимое для сохранения их свежести. Также мы постоянно дезинфицируем помещения и машины, которые поставляют товары. Все сотрудники строго соблюдают правила гигиены, работают в перчатках и масках", – рассказали amic.ru в службе доставки.

Кроме того, в "Тропикане" можно сделать заказ на товары первой необходимости и средства гигиены, а вот алкоголь и табачные изделия не продаются вовсе.

С продуктами питания для людей все понятно, а как быть с животными? В службе доставки заверили, что и домашние питомцы не останутся голодными. В наличии как сухой, так и влажный корм.

Как оформить заказ

Заказы принимаются с 8:00 до 17:00 с понедельника по пятницу, суббота и воскресенье – выходные. Для оформления доставки нужно позвонить по телефону или написать на WhatsApp. Далее менеджер сориентирует вас по ассортименту, вышлет прайс. Отметим, что оплатить товар можно как наличными средствами, так и бесконтактным способом через терминал. Доставка продуктов бесплатная, более подробно сориентирует менеджер компании при оформлении.

Служба доставки продуктов "Тропикана плюс"

Тел.: 8 964-603-96-44, 99-65-88

Режим работы: пн-пт с 8:00 до 17:00.

