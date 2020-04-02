Барнаульский водоканал поддержал всемирный флешмоб по борьбе с коронавирусом

Барнаульский водоканал поддержал всемирный флешмоб #StayAtHome, который призывает людей самоизолироваться во время пандемии коронавируса. Работники предприятия сфотографировались с надписями "Мы работаем ради вас – оставайтесь дома ради нас!", информирует пресс-служба городской администрации.
Кроме того, генеральный директор водоканала Андрей Полюго рассказал, что сейчас предприятие работает в усиленном режиме. По его словам, для очистки воды создан необходимый запас реагентов, а также сформированы бригады аварийно-восстановительных работ, укомплектованные техникой и материалами для оперативного устранения нештатных ситуаций.
Сейчас "Росводоканал Барнаул" временно приостановил прием клиентов, поэтому для оплаты и передачи показаний приборов учета компания рекомендует пользоваться онлайн-сервисами.
Как уже сообщал amic.ru, недавно популярный флешмоб поддержали и алтайские медики. Сотрудники сразу трех медучреждений края опубликовали в соцсетях фотографии с призывом к жителям региона остаться дома, чтобы помочь работникам здравоохранения бороться с пандемией и прекратить распространение коронавируса.
По данным на 2 апреля, в Алтайском крае четыре человека заразились COVID-19. Четвертой заболевшей стала женщина, которая накануне родила ребенка в городской больнице № 11 Барнаула.
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