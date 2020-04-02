СМИ: неделя с 6 по 12 апреля в России тоже может стать нерабочей

Неделя с 6 по 12 апреля также может стать нерабочей, как и нынешняя. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на свои источники. По информации издания, власти продолжают профилактику распространения коронавируса, ограничивая контакты людей друг с другом.
Как ранее сообщал amic.ru, президент РФ Владимир Путин объявил неделю с 30 марта по 5 апреля нерабочей с целью сдержать распространение COVID-19.
На данный момент в России заражено уже 2777 человек. Сегодня в Алтайском крае подтвердился четвертый случай заражения коронавирусом – заболела родившая накануне женщина. Сейчас она находится в горбольнице № 5, за новорожденным в роддоме ведется непрерывное наблюдение.
Комментарии
Обнулили)
Не страшно.
Как видится вопросы тут излишни и тянуть кота за хвост не стоит.
В нашей конторе, которая близка к властным структурам, сегодня уже собрали списки, кто с 6 по 10 апреля продолжит ходить на работу, а кто продолжит сидеть на так называемой "удаленке".
Так что граждане, "веселье" еще только начинается ...
Запасайтесь терпением и не болейте.