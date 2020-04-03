Берегите себя и свой бизнес. Как вести дела, не рискуя здоровьем

Бизнесмены теперь могут оставаться дома, пользуясь интернет-платформой Россельхозбанка. Например, в режиме онлайн можно решить вопросы по поводу изменения или открытия аккредитива, оплаты документов.
Среди основных преимуществ дистанционного обслуживания Россельхозбанка – управление счетами из любой точки мира, проведение транзакций в режиме 24/7, простота отслеживания платежей и удобные сервисы для выплат работникам предприятий.
"Клиенты экономят свое время и не рискуют здоровьем, при этом получая качественные услуги, – отметил первый заместитель председателя правления АО "Россельхозбанк" Кирилл Лёвин. – Формат "онлайн" ускоряет документооборот, обеспечивает информационную безопасность, снижает количество ошибок пользователей. Кроме того, это просто удобно, благодаря чему операций становится больше".
Тарифы за установку и обслуживание системы дистанционного банковского обслуживания "Банк-Клиент" / "Интернет-Клиент" размещены на официальном сайте банка, а также на соответствующих страницах региональных филиалов.
Для получения консультации по вопросам подключения и работы системы ДБО можно обратиться в подразделение банка или по телефону 8-800-200-02-90 (звонок по России бесплатный).
Комментарии
Сидя дома можно взять кредит. Подскажите как вернуть сидя дома.
3.04.2020 07:12
- гость
дистанционно,как вчера,,руководил"Царь,так
и вы- пашите,сейте и собирайте урожай.
баскаки придут- дань(кредит) соберут.
Факт.