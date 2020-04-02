Власти объяснили, когда скажут, как Алтай будет жить и работать после 5 апреля

Решение о продлении (или нет) нерабочей недели и режима самоизоляции в Алтайском крае будет принято в пятницу или субботу, сообщил 2 апреля вице-губернатор Виталий Снесарь. Он отметил, что все будет зависеть от эпидемиологической ситуации.
Между тем, еще 1 апреля глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о том, что в стране необходимо продлить количество нерабочих дней из-за ситуации с пандемией коронавируса. О продлении "мер социального дистанцирования граждан" попросила президента России во вторник и вице-премьер Татьяна Голикова. В связи с этим многие эксперты уже уверены, что и неделя с 6 апреля будет в стране объявлена нерабочей.
По сообщению Голиковой, на данный момент наибольший уровень заболеваемости коронавирусом фиксируется в Москве, Коми, Бурятии, Петербурге и Подмосковье. В Алтайском крае, напомним, выявлено уже четыре зараженных COVID-19.
А ваша организация продолжает работать в нерабочую неделю?
Комментарии
Конечно надо, МСБ то ещё не загнулся
Им-то что? Нефть качают, газ качают, хоть и по меньшей цене, коронавирус баблу не помеха.
А мы - излишки населения. От коронавируса не сдохнем, так переубиваем друг друга за еду. Им только легче будет.
Либо объявляйте ЧП, либо идите к чёрту со своей самоизоляцией.
И хочется и колется и Роспотребнадзор не велит.
А давайте ставки делать: продлят или нет выходные? ))
Кто ставит на Путина, что продлит, в комментах ставим в скобках (+),
Кто не надеется на Путина - ставим (-)
Сразу будет видно после 5 апреля, кто действительно эксперт и ему можно верить...))
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Может кто знает, поделитесь ответом на следующий вопрос: каким образом "нерабочая неделя" отменяет обязательства по договорам поставки, по оплате действующих кред. задолженностей, налогов, штрафов и т.п.?
Может кто знает, поделитесь ответом на следующий вопрос: каким образом "нерабочая неделя" отменяет обязательства по договорам поставки, по оплате действующих кред. задолженностей, налогов, штрафов и т.п.?
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никаким ,естественно. Это отменяет только режим ЧС. Которого нет, и не будет.
Нет ответа и не будет.