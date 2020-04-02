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Власти объяснили, когда скажут, как Алтай будет жить и работать после 5 апреля

, ИА "Амител"
Ряд федеральных ведомств уже обратилось к президенту продлить нерабочую неделю

Решение о продлении (или нет) нерабочей недели и режима самоизоляции в Алтайском крае будет принято в пятницу или субботу, сообщил 2 апреля вице-губернатор  Виталий Снесарь. Он отметил, что все будет зависеть от эпидемиологической ситуации.

Между тем, еще 1 апреля глава Роспотребнадзора Анна Попова  заявила о том, что в стране необходимо продлить количество нерабочих дней из-за ситуации с пандемией коронавируса. О продлении "мер социального дистанцирования граждан" попросила президента России во вторник и вице-премьер Татьяна Голикова. В связи с этим многие эксперты уже уверены, что и неделя с 6 апреля будет в стране объявлена нерабочей.

По сообщению Голиковой, на данный момент наибольший уровень заболеваемости коронавирусом фиксируется в Москве, Коми, Бурятии, Петербурге и Подмосковье. В Алтайском крае, напомним, выявлено уже четыре зараженных COVID-19.

А ваша организация продолжает работать в нерабочую неделю?

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Автор:
Елена Лепезина редактор +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

2.04.2020 13:07
- гость -

Конечно надо, МСБ то ещё не загнулся

2.04.2020 13:09
- гость -

Им-то что? Нефть качают, газ качают, хоть и по меньшей цене, коронавирус баблу не помеха.
А мы - излишки населения. От коронавируса не сдохнем, так переубиваем друг друга за еду. Им только легче будет.

2.04.2020 13:14
АБОРИГЕН

Либо объявляйте ЧП, либо идите к чёрту со своей самоизоляцией.

2.04.2020 13:14
Алиса

И хочется и колется и Роспотребнадзор не велит.

2.04.2020 13:24
@@

А давайте ставки делать: продлят или нет выходные? ))
Кто ставит на Путина, что продлит, в комментах ставим в скобках (+),
Кто не надеется на Путина - ставим (-)
Сразу будет видно после 5 апреля, кто действительно эксперт и ему можно верить...))

2.04.2020 13:32
- гость -

+

2.04.2020 13:40
Твентин Карантино

Может кто знает, поделитесь ответом на следующий вопрос: каким образом "нерабочая неделя" отменяет обязательства по договорам поставки, по оплате действующих кред. задолженностей, налогов, штрафов и т.п.?

2.04.2020 13:42
- гость -

Может кто знает, поделитесь ответом на следующий вопрос: каким образом "нерабочая неделя" отменяет обязательства по договорам поставки, по оплате действующих кред. задолженностей, налогов, штрафов и т.п.?
--

никаким ,естественно. Это отменяет только режим ЧС. Которого нет, и не будет.

2.04.2020 13:43
- гость -

Нет ответа и не будет.

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