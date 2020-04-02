Власти Алтайского края не рассматривают вариант о закрытии границ региона. Об этом на пресс-конференции сообщил зампред краевого правительства Виталий Снесарь.
Он отметил, что принятие подобных решений лежит на федеральных властях. Кроме того, принятие решения о закрытии границ он считает незаконным, поскольку режим ЧС в стране не введен.
Вопрос об ограничении на въезд в регион граждане стали поднимать после информации о закрытии Новосибирской области. Однако границы региона открыты как фактически, так и юридически. При этом область перешла к режиму самоизоляции.
Алтайский край перешел на режим самоизоляции с 31 марта. Для того чтобы выйти на улицу, граждане должны иметь при себе документы удостоверяющие личность, и в случае если человек идет на работу – соответствующую справку. За нарушение режима предусмотрен штраф до 30 тысяч рублей.
По состоянию на 2 апреля, в регионе четыре подтвержденных случая заболевания COVID-2019.
Комментарии
Уже поздно.
Алтайские власти не планируют закрывать границы региона
Конечно не планируют. Они и прибывших из-за границы изолировать не планируют. Они планируют со здоровых, которые ни за какие границы не выезжали, по 30 тысяч собирать. Это же проще
Они и масками обеспечивать не планируют
Приезжающих из других регионов проверяют,автобусы подвергают дезинфекции?