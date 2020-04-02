Празднование Дня Победы в Алтайском крае вряд ли будет полномасштабным

Вице-губернатор Алтайского края Виталий Снесарь в ходе онлайн-конференции 2 апреля заявил, что вряд ли в регионе состоятся полномасштабные торжества по случаю празднования 75-летия Великой Победы.
По его словам, 3 апреля пройдет совещание органов власти, которые заняты в процессе подготовки. Представители структур решат вопрос о сокращение мероприятий и их переносе на другие даты.
Снесарь отметил, что надежда на то, что ситуация к маю может стабилизироваться, и Алтайский край войдет в обычный ритм жизни, все же остается. Тогда парад Победы в Барнауле удастся провести.
По словам вице-губернатора, решение об отмене мероприятий будет приниматься, скорее всего, на федеральном уровне. Пока таких рекомендаций не поступало.
Как уже сообщал amic.ru, ранее губернатор Алтайского края Виктор Томенко ввел режим самоизоляции в регионе. Запрещены все развлекательные и массовые мероприятия. Об окончаниях режима в документе ничего не говорится. Вероятно, его отменят только после стабилизации ситуации с пандемией коронавируса.
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