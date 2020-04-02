Ученые рассказали о риске заражения коронавирусом через воду и еду

Специалисты Военно-медицинской академии им. Кирова рассказали о рисках заражения COVID-19 через сырую воду, сообщает ТАСС со ссылкой на доклад Министерства обороны РФ.
В ходе исследований ученые пришли к выводу, что коронавирус может передаваться контактным, водным и пищевым путями. При этом распространение заболевания воздушно-пылевым путем исключено, поскольку вирус не устойчив при высыхании биологического материала, считают эксперты.
Таким образом, подхватить COVID-19 можно при употреблении сырой воды или необработанной термическим путем пищи, в которые попал вирус. Также опасность заражения несут на себе и предметы быта, на которые могли попасть выделения инфицированного человека.
"Воздушно-капельный механизм передачи (при кашле, чихании, разговоре) имеет значение при появлении клинических признаков заболевания", – подчеркивается в материале.
При этом ученые пришил к выводу, что часть переболевших коронавирусом пациентов приобретает к нему стойкий иммунитет.
По последним данным, число заболевших коронавирусом в России превысило отметку в 2,7 тысячи человек. В 24 случаях болезнь завершилась летальным исходом. В Алтайском крае официально насчитывается четверо зараженных коронавирусом.
Комментарии
Какие учёные из Сколково.
В ходе исследований ученые пришли к выводу, что коронавирус может передаваться контактным, водным и пищевым путями. При этом распространение заболевания воздушно-пылевым путем исключено, поскольку вирус не устойчив при высыхании биологического материала, считают эксперты.
ну наконец то правильно написали
Зачем мне пенсионеру сидеть дома. Смысл.
осторожней с фруктими орехами и овощами
гулять на солнышке нужно, ультрафиолет дизинфицирует воздух, ну в намордничках только чтоб под чих не попасть .
Думаю это и есть основной источник заражения
Гулять запретили.....То есть теперь и есть низя? сначала предупреждение....ждем запрета и штрафов за принятие пищи?
Ну хорошо, что хоть через водку не передается.
Учёные из сколково или британские?
2.04.2020 18:47
Алиса
Ну хорошо, что хоть через водку не передается.
через самое вкусное не должон