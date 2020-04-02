Пожароопасный сезон в лесах Алтайского края начнется 10 апреля

Пожароопасный период в лесах Алтайского края установят с 10 апреля. Об этом во время пресс-конференции рассказал Александр Макаров, начальник ГУ МЧС России по региону. С учетом теплой погоды и активного снеготаяния специалисты уже регистрируют увеличение пожаров.
"Вчера было 11, позавчера 8. То есть мы видим, что это увеличение связано с погодными условиями и тем, что земля Алтайского края освобождается от снега", – сказал Александр Макаров.
Согласно данным мониторинга МЧС, из-за теплой недели в регионе количество снегозапасов уменьшилось на 20%. "Поэтому мы входим не только в активную фазу снеготаяния и половодья, но и переходим к вопросам пожароопасного периода", – добавил Макаров.
Как будут бороться?
Чтобы оперативнее реагировать на возникновение термических точек, главы администраций и сельских поселений будут пользоваться мобильным приложением, которое разработало ведомство, сказал Макаров. Отслеживать пожары можно будет буквально в режиме онлайн, а время реагирования спасателей – не больше часа.
В Алтайском крае также организуют работу патрульно-маневренных групп. "Главное управление развернет 24 временных пожарных поста, которые будут прикрывать 27 населенных пунктов в местах наибольшего горения. Они будут осуществлять работу в особый противопожарный режим", – пояснил Александр Макаров.
Также ведомство начинает контролировать организации и граждан по выполнению мер пожарной безопасности. В частности, категорически запрещаются палы растительности на землях сельхозназначения. В случае нарушения мер и возникновения пожаров сотрудники МЧС будут реагировать совместно с Россельхознадзором и органами исполнительной власти.
В этом году лесничества получат новую лесопожарную технику. По словам вице-губернатора Игоря Степаненко, подобного не было с 2014 года. А сейчас за счет госпрограммы "Развитие лестного хозяйств" и федерального проекта "Сохранение лесов" в 2019 и 2020 годах лесничества региона получают достаточно серьезную и техническую, и финансовую помощь.
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