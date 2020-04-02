Всероссийскую перепись населения могут перенести на 2021 год из-за коронавируса. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на главу Росстата Павла Малкова.
По его словам, из-за пандемии COVID-19 возникает ряд сложностей с самой инфраструктурой и оборудованием для обработки результатов. Планшеты, которые должны были использоваться для переписи, еще не готовы, поскольку в провинции Хубэй даже после окончания эпидемии недостаточно комплектующих для них.
Кроме того, 30 марта из-за коронавируса отменили подготовительный этап переписи – тогда опрос населения должен был начаться в труднодоступных районах.
Ранее первую в истории России цифровую перепись населения планировали провести с 1 по 31 октября 2020 года. Для нее должны были использовать планшеты, а все данные передавать и обрабатывать через интернет.
Комментарии
А куда дели планшеты с предыдущей переписи? Про них много было визга.
Вот и все дела. Навар на планшетах.
Может делегацию в Ухань отправим на ё-мобилях???
Извиняюсь, в Хубэй пошлём.....
Перепись населения предложили перенести на 2021 год
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Берём данные ФМС, умножаем на 2 и прибавляем к 130 000 000.
Всё.
Перепись и ту китайцы сорвали
А своего - только голый поп ...