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В Алтайском крае разъяснили запреты из губернаторского указа. Видео

, ИА "Амител"
О самоизоляции, штрафах, закрытии границ региона
Виталий Снесарь / Фото: кадр из видео

Виталий Снесарь / Фото: кадр из видео

Вице-губернатор Алтайского края Виталий Снесарь в четверг, 2 апреля, провел пресс-конференцию в режиме онлайн. Заместитель главы региона ответил на вопросы журналистов, посвященные указу Виктора Томенко о всеобщей самоизоляции. 

Основные тезисы: 

  • Люди старше 65 лет обязаны находиться дома. 
  • За нарушение режима предусмотрены штрафы. Для физлиц – до 30 тысяч рублей, для должностных – до 50 тысяч, для ИП – до 50 тысяч рублей, для юрлиц – до 300 тысяч.
  • Режим самоизоляции снимут в зависимости от эпидемиологической обстановки в регионе.
  • С собой на улице нужно иметь "внятно исполненный или читаемый пропуск на предприятие или справка отдела кадров предприятия, плюс паспорт".
  • Технологии слежения для тех, кто находится на самоизоляции, применять в крае пока не будут. 
  • Решение о закрытии границ региона можно принять только на федеральном уровне.

Публикуем полную версию пресс-конференции.

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Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

Комментарии

2.04.2020 13:54
гость

За нарушение режима предусмотрены штрафы. Для физлиц – до 30 тысяч рублей

Вот зачем врут? Штрафы предусмотрены за нарушение режима повышенной готовности, а не режима самоизоляции. Каким правовым актом объявлен режим повышенной готовности на территории края?

2.04.2020 13:58
гость

Еще раз указ Губернатора прочитал, нет там объявления режима повышенной готовности на территории края, значит статья о штрафе за нарушение режима повышенной готовности не прокатывает

2.04.2020 13:58
Гость гостевич

Постановлением Правительства Алтайского края № 120 от 18.03.2020 видимо

2.04.2020 14:00
гость

а вы попробуйте, оспорьте!?

2.04.2020 14:00
гость

Закон о ЧС четко говорит, при угрозе ЧС вводится режим повышенной готовности. Если режим повышенной готовности не введен, значит? Значит штраф в 30 тысяч не получается. Если только незаконно попробуют это делать. Посмотрим

2.04.2020 14:04
- гость -

Отличная почва для работы юристов.
Спасибо что не оставляете нас без работы!
За 15000 оспорим и отменим штраф в 30000

2.04.2020 14:05
Олег_

По сути своей действия властей правильны, НО НЕЗАКОННЫ.

Почему ?
Для введения ограничений на передвижения, административная приостановка деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей требуется введение режима ЧП.

Глава 3. Статья 11. Доступно ниже по ссылке. Так же можете ознакомится с Главой 2, Статья 3. (Основания)

Могут ли административно наказать за нарушения тех требований который введены сейчас и действуют на территории большинства регионов РФ ?


31.03.20 Совет Федерации одобрил поправки в КОаП, на основании которых могут штрафовать.

Пока нет подписи под этим ВВП и поправки официально не опубликуют

Поправки в УПК подписаны и Вас могут наказать в рамках УПК, по КОАП пока нет информации


Кредитные каникулы
Новость в СМИ «Пострадавшим от коронавируса дадут кредитные каникулы»

Да, наверное дадут. Может быть, когда нибудь. А может и нет.

Почему?

Поправки одобрены гос думой. Дальше - Совет Федерации , на заседании 15 апреля (если будет) или 25 апреля (если будут рассматривать) и одобрят.

Далее - должен(но не обязан) подписать ВВП

Далее - официальная публикация
И только с момен

2.04.2020 14:05
гость

2.04.2020 13:58
Гость гостевич
Постановлением Правительства Алтайского края № 120 от 18.03.2020 видимо

Да, все, спасибо, прочитал, это оно, теперь понятно. Тогда походу реально по 30 тысяч выписывать будут. Это вместо изоляции прибывающих из-за границы и обеспечения населениями масками. Потому что изоляция и маски это технически сложно, а штрафы по 30 тысяч любому, кого в магазине поймали, проще и выгодней

2.04.2020 14:06
- гость -


2.04.2020 13:54
гость

Вот этим:

Постановление правительства Алтайского края от 18 марта 2020 года № 120 "О введении режима повышенной готовности для органов управления и сил Алтайской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и мерах по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19"

2.04.2020 14:17
гость

2.04.2020 14:06
- гость -

Да, я уже понял, спасибо

2.04.2020 14:19
гость

Интересно, что при введении ограничений, Губернатор в своем Указе на режим повышенной готовности не ссылается, а ведь только режим повышенно готовности и позволяет ему вводить ограничения. Поэтому указ об ограничениях и вызывает вопросы.

2.04.2020 14:23
- гость -

Статья 127. Незаконное лишение свободы 1. Незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением, — наказывается ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок от трех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.
-------------------
У губернатора и вице-губернатора повышенная готовность к уголовной ответственности по статье 127 УК РФ.

2.04.2020 14:25
- гость -

"Постановлением Правительства Алтайского края № 120 от 18.03.2020" - если внимательно читать, оно не для граждан.
Но в целом правильно, если будут знать, что можно спокойно ходить по улицам, то будут ходить, а это сейчас ни к чему.

2.04.2020 14:33
- гость -

Я режим самоизоляции соблюдаю, но 30000 для безработного не многовато будет?

2.04.2020 14:38
- гость -

Вот и наступил коммунизм, никто не работает и все едят!

2.04.2020 14:41
гость

На Амике есть новости, что из-за самоизоляции, некоторые уже уставшие начинают между собой пьяные разборки в том числе и с применением оружия.

Коронавирус настолько же потенциально опасен?

2.04.2020 14:42
- гость -

Опять нифига не понятно, штрафы для тех кому 65+ лет или для всех?

2.04.2020 14:43
гость

Вот и наступил коммунизм, никто не работает и все сидят(дома)!

2.04.2020 14:44
гость

гость 14:33
Я думаю те кто работает за такие зарплаты себя попросту не ценят, от слова - совсем.

2.04.2020 14:44
месный

Тоесть Снесарь хочет чтобы люди выполняли именно то что он там на пресконференции наговорил в том числе сидели дома никуда не ходили или штраф за хождение. Дак он собственно за это никакой ответственности не несёт и его слова ни к чему не обязывают - это его хотелки.
А то что Томенко наподписывал это не введение режима ЧП при котором возможно ограничение конституционных прав (да он и не имеет права такто это делать вообще), а так типо какбы тоже всё само...., ну а если кто несамохочет то чё - вроде как никчему не обязывает никого и ограничивать не может.
В итоге получаем что докуменит подписан по которому поидее никто ничего не обязан всё само... и есть трактовка другого типа должны вот это или атата 30тыщь, но слова то к делу не пришьёшь ведь.
Документ какбы намекает на карантин и слова Снесаря тудаже но режим черезвычайного положения не введён и никакого карантина по идее быть не может без него. Даже никакой режим черезвычайной ситуации, а уж тем более возможности возникновения и прочей повышенной готовности не може ограничить граждан в передвижении пределами их жилища, тока ЧП и тока с последующим постонавлением чё куда кому и как и когда. Конституцию же в этой части не меняли вроде как.

2.04.2020 14:45
В бийске

попытались незакрывшихся торгашей и общепит поиметь, но не вышло. Нет правовых оснований для грабежа (штрафов). Штрафователи пошли ....

2.04.2020 14:46
- гость -

Вице-губернатор Алтайского края Виталий Снесарь
----
Это который первый пробует пищу, предназначенную для губертатора? А сколько у него зарплата?

2.04.2020 14:48
- гость -

месный,
Да, все максимально запутали и размыли. Для молодых - рекомендация, для стариков - запрет. Но при этом плати штрафы. Так все-таки рекомендация или запрет?
Что за идиоты работают в администрации, что не могут четко сформулировать указы.

2.04.2020 14:55
Мадам

Что за идиоты работают в администрации, что не могут четко сформулировать указы.

А зачем их чётко формулировать! Лучше людей запутать, чтоб отлавливать и обирать стариков, которых если в доме запереть без движения и воздуха, быстрее ещё без вируса на тот свет отправить!

2.04.2020 14:57
гость

гость 14:46
Высококлассные специалисты за такую не работают, им попросту стыдно.

2.04.2020 14:58
гость

2.04.2020 14:44
месный

Может ограничивать и при режиме ЧС и даже при режиме повышенной готовности. Это закон о ЧС. Пункт 10 статья 4.1.: При введении режима повышенной готовности должностные лица, к которым относится и Губернатор, могут ограничивать доступ людей и транспортных средств на территорию, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации. Это такая хитрая лазейка, чтобы режим ЧС не вводить

2.04.2020 14:58
- гость -

Люди старше 65 лет обязаны находиться дома.
За нарушение режима предусмотрены штрафы. Для физлиц – до 30 тысяч рублей.
---------------
В чистом виде "Незаконное лишение свободы" с помощью угроз. Статья 127 до 2 лет.

2.04.2020 14:59
- гость -

Что за идиоты работают в администрации, что не могут четко сформулировать указы.
--------
Если бы ты получал 150+ в течении 3-8 лет, то ты смог бы мыслить здраво\рационально? Вот и они - нет.

2.04.2020 15:00
- гость -

14:58
- гость -
В чистом виде "Незаконное лишение свободы" с помощью угроз. Статья 127 до 2 лет.
------------
Фуфло. Вы комментарии к статье прочитайте и судебную практику посмотрите.

2.04.2020 15:05
гость

2.04.2020 14:42
- гость -
Опять нифига не понятно, штрафы для тех кому 65+ лет или для всех?

Если указ внимательно прочитать, то следует сделать вывод, что для всех, кто будет посещать досуговые и тому подобные мероприятия, которые пунктом первым указа, приостановлены

2.04.2020 15:17
гость

гость 14:59
А может быть в том другая причина? Рационально не хотят, иррационально не могут, по природе своей.

2.04.2020 15:23
месный

2.04.2020 14:58
гость
могут ограничивать доступ людей и транспортных средств на территорию, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации

Тут же написано ограничивать доступ на территорию. А люди уже на этой территории и деваться им с неё некуда чё им ограничивать доступ туда где они уже есть. Вот те кто не на этой территории им можно этим законом ограничить, они могут мимо пройти. А тем кто внутри то как - домашний арест чтоли без суда раз их место жительства внутри территории?



А по конституции тока президент может. Как так. Напринимали кучу всего противоречащего конституции а гарант конституционных прав и свобод граждан которые его типа избирали и в ус не дует.

2.04.2020 15:27
гость

Месный, расскажу тебе по секрету, нет пределов человеческой изобретальности.
Ты не в инет строчи, ты бумажки-то строчи.

2.04.2020 15:29
- гость -

2.04.2020 15:00
- гость -
---------------
Правоохранительные органы сами очень часто применяют эту статью. Все сходится. Какой то бабульке выход из дома перегородили, все статья. А тут еще и угрозы штрафа.
----------------
Объективная сторона незаконного лишения свободы выражается в ограничении человека свободы передвижения в пространстве и времени, удержании его в определенном месте путем запирания, связывания или под угрозой применения насилия к нему или другому человеку.
----------
Вроде все ясно изложенно.

2.04.2020 15:33
- гость -

А чего же?
Ему пенсионную реформу подсунули, он подписал. У него под носом национальную валюту девальвировали, он - молчёк. Граждане теряют источники существования - он щёчки напомаженные по телевизору надувает.
Наверное, власть ему слишком легко досталась, раз ею не дорожит.

2.04.2020 15:34
гость

гость 15:29
У тебя не всё ясно сходится. Вроде бы там статью ввели за распространение заведомо ложной информации о коронавирусе. А вот это что такое?

Я точно не знаю, статья новая, только ввели, ну сам понимаешь....

2.04.2020 15:39
гость

Особенно интересна упущенная выгода торговых центров. Нет, ну то что решил Президент, то решил Президент, это неприкасаемо. А вот насчёт остальных, какие-то сомнительные махинации.

2.04.2020 15:40
- гость -

15:29
- гость -
Вроде все ясно изложенно.
----
Практика по реальным делам где? Ты же понимаешь, что ты ..можешь жаловаться только в Спортлото?

2.04.2020 15:46
гость

гость 15:40

А это все дела новые, они ещё судами не рассматривались.

2.04.2020 15:46
Гость

Особенно по кумовски выглядит закрытие дороги с 1 апреля, вопреки запрету заместителя председателя правительства . На заседании у Хуснуллина принят запрет на весовые у нас же какой то автовладелец усердно пихает свой автопарк вот и засветился наконец ! Пришло время и твоих тонаров под перегруз и на штраф.

2.04.2020 15:53
- гость -

Кто в курсе проститутки сейчас работают? или на удаленке со всеми?

2.04.2020 15:55
- гость -

15:46
гость
А это все дела новые, они ещё судами не рассматривались.
------------
Если ты в этой федерации, то...других судов, у меня для тебя нет.

2.04.2020 16:01
гость

гость 15:55
А у нас Президент РФ гарант Федерации.

2.04.2020 16:02
- гость -

Практика по реальным делам где?
----------------
Раз в неделю сообщают по ТВ о возбуждении уголовного дела при ограничении выхода из дома человека. Я тебе дверь в квартиру заварю, по другому закукарекаешь.

2.04.2020 16:31
Твентин Карантино


2.04.2020 15:53
- гость -
Кто в курсе проститутки сейчас работают? или на удаленке со всеми?
-----------
- Алло, это секс по телефону?
- Да.
- А чего шёпотом?
- Внуки спят.

2.04.2020 16:39
- гость -


2.04.2020 15:53
- гость -


подцепишь вместе с коронвирусом гонорейку.

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