Четверг, 2 Апрель, 16:47

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

А ваша компания уходит на "президентские каникулы"?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 77,73
€ 85,74
17°

2777 +0
Обь
134см -3


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Коронавирус на АлтаеПандемия коронавирусаИзменение Конституции
Новости

Вирус спасателю не помеха. Когда начнется паводок на Алтае и кого подтопит первым?

, ИА "Амител"
МЧС разворачивает силы и готовится к приходу большой воды
Фото: ГУ МЧС по Алтайскому краю

Фото: ГУ МЧС по Алтайскому краю

Со следующей недели в Алтайском крае начнется активная фаза снеготаяния и половодья, но спасатели уже сейчас определили проблемные участки и работают на местах. Об этом на пресс-конференции 2 апреля рассказали вице-премьер края Игорь Степаненко и глава регионального МЧС Александр Макаров. Они пояснили, сколько населенных пунктов может подтопить и как жителей будут эвакуировать в условиях эпидемии коронавируса.

Когда начнется паводок?

Отчасти половодье в крае уже началось и есть все основания полагать, что первая волна пройдет спокойно, отметил Степаненко. Этому способствуют нынешние погодные условия: днем стоит теплая погода, а ночью все еще сохраняется минусовая температура. Поэтому снег тает постепенно, не создавая больших объемов талой воды. По словам Александра Макарова, к нынешнему моменту количество снегозапасов в крае снизилось уже на 20%. Тем не менее норма в бассейнах алтайских рек все еще превышена в 1,5-2 раза.

При этом назвать точную дату начала активной фазы и вскрытия рек власти пока не могут. По словам Степаненко, это станет известно в ближайшие дни. Глава МЧС отметил, что уже в конце нынешней недели ночная температура в крае "перевалит" через ноль, а потому склоновый сток (вода, вызванная осадками и таянием снега на склонах) и активность снеготаяния начнут резко увеличиваться. Спасатели полностью готовы к этому и уже начали разворачивать силы и технику, подчеркнул Макаров.

Куда направят спасателей?

Из 200 населенных пунктов, которые традиционно подвержены риску подтопления, в первую волну могут пострадать 50-55, пояснил Степаненко. Власти проанализировали паводки прошлых лет и нынешнюю обстановку, чтобы определить, на каких территориях может потребоваться быстрое реагирование спасателей. 30 марта в Бийский и Шипуновский районы уже направили группировку спасателей регионального поисково-спасательного отряда и аэромобильную группу ГУ МЧС. 

"3 апреля группировка сил будет увеличена еще на 100 человек. Прибывает подразделение из 40 человек из Сибирского спасательного центра, а также еще 60 человек из Управления по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям. Группировку мы распределим таким образом, чтобы прикрывать сразу несколько районов", – рассказал глава МЧС.

При этом подразделение будет закрывать Бийскую зону, район Петропавловки, Шипуновский и Третьяковский районы, уточнил Макаров. Спасателей поделят на группы по 10 человек, чтобы оперативнее реагировать на возможные подтопления.

30 минут – и дамба готова

Кстати, в те же Бийский и Шипуновский районы уже привезли наливные дамбы, которые недавно доставили в край спецбортом МЧС. По словам Степаненко, в край привезли 20 дамб, длина каждой составляет 100 метров. Техника уже развернута и подготовлена к работе.

"На данный момент это самые опасные участки по подтоплению. У региона пока нет опыта использования этого оборудования на практике, поэтому мы будем внимательно следить за их эффективностью. Вполне возможно, что использованием только на этих территориях не ограничимся. Получив опыт, сможем определять необходимость и качество применения", – объяснил вице-премьер. 

Дамбы можно использовать как по отдельности, так и соединять их в протяженные участки. Это позволяет применять технику в самых разных условиях и практически на любой территории. Чтобы установить дамбу протяженностью один километр, спасателям потребуется всего 30 минут.

Коронавирус не помешает

Не обошлось на пресс-конференции и без обсуждения ситуации с COVID-19. На вопрос amic.ru, повлияет ли эпидемия на работу спасателей в период паводка, Александр Макаров заявил, что численность группировки никак не изменится.

"Наша главная задача – спасение жизней. В связи с эпидемией коронавируса были разработаны соответствующие методические материалы. Будет производиться обработка техники и подготовка людей, осуществляющих эвакуацию. Но сама группировка не поменяется", – рассказал глава МЧС.

При этом Степаненко отметил, что порядок эвакуации людей в пункты временного размещения значительно изменится. 

"При эвакуации обязательно будут проводиться термометрия и определение медиками состояния жителей. В случае выявления рисков и жалоб данные люди в общие пункты допускаться не будут. С учетом разработанного оперативным штабом плана людям будет оказываться помощь, и они будут направляться в иные учреждения, где предусмотрено оказание помощи", – подчеркнул Степаненко.

По его словам, в крае готовы 223 пункта временного размещения общей вместимостью 40 тысяч человек. Их готовят особым порядком, а в дальнейшем там будут проводить санитарно-эпидемиологические мероприятия. Кроме того, Роспотребнадзор будет проводить дезинфекцию и дополнительную обработку пунктов.

Материалы по теме

 

Читайте также в сюжете: Паводок-2020
Автор:
Александр Соколов Корреспондент 89831004536

Комментарии

2.04.2020 16:25
- гость -

Вас будет топить, а из дома не выходить. -Штраф 30 тысяч.

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< апрель 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
      1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30         
16:40
Банки отметили взрывной рост просьб о предоставлении кредитных каникул 0
16:29
Жительница Кузбасса отомстила знакомой, "заразив" ее коронавирусом 2
16:15
Бег на месте. Где найти бесплатные фитнес-уроки для домашних тренировок 0
16:04
Вирус спасателю не помеха. Когда начнется паводок на Алтае и кого подтопит первым? 1
15:53
Стоп-кадр. Барнаул в изоляции 0
15:41
Барнаульский водоканал поддержал всемирный флешмоб по борьбе с коронавирусом 0
15:28
Россияне стали чаще смотреть прогноз погоды и учиться 0
15:13
В России выявили 771 новый случай заражения коронавирусом 10
15:00
17 жителей Алтайского края останутся на карантине в Новосибирске 17
14:50
Пожароопасный сезон в лесах Алтайского края начнется 10 апреля 0
14:36
Видео с человеком-кустом, который пытается пробраться в магазин, покорило интернет 1
14:22
Перепись населения предложили перенести на 2021 год 6
14:11
Не смел стрелять в спину. История о том, что не каждый враг заслуживает смерти 1
14:03
Когда нужна энергия. Где в Барнауле найти качественные электродвигатели 1
13:49
В Алтайском крае разъяснили запреты из губернаторского указа. Видео 46
13:35
Празднование Дня Победы в Алтайском крае вряд ли будет полномасштабным 1
13:22
Алтайские власти не планируют закрывать границы региона 5
13:19
СМИ: неделя с 6 по 12 апреля в России тоже может стать нерабочей 8
13:06
Барнаулец расстрелял собутыльника из травматического пистолета 8
12:57
Власти объяснили, когда скажут, как Алтай будет жить и работать после 5 апреля 19
12:40
#FollowMeToHome. В интернете повторяют знаменитый проект в домашних условиях 0
12:27
Власти Алтайского края не собираются внедрять слежку за "самоизолировавшимися" 8
12:15
Изоляция не помеха. Машина вылетела на трамвайные пути в Барнауле 0
12:11
Улицы Барнаула будут дезинфицировать от коронавируса 24
12:00
В Алтайском крае теперь можно штрафовать на 30 тысяч за нарушение самоизоляции 46
11:55
Более 1200 россиян привлекли к ответственности за нарушение карантина 4
11:45
Без бумажки – ты букашка. Какие документы нужно взять с собой, выходя из самоизоляции 22
11:29
Укус ценою в четверть миллиона. Житель Алтайского края заплатит за злую собаку 4
11:26
Уже четыре человека заразились коронавирусом в Алтайском крае 70
11:15
Новый номер для нуждающихся в помощи при COVID-19 заработал на Алтае 0
11:04
Аэропорт Барнаула работает в штатном режиме, несмотря на сокращение числа авиарейсов 5
10:47
Эксперт предупредил россиян о двойном инфицировании гриппом и коронавирусом 2
10:30
Стало известно, где в Барнауле установят новые дорожные камеры 12
10:17
С первым апреля. Машину барнаульца разрисовали краской 1
10:03
Бухгалтерия онлайн: Россельхозбанк представил новый сервис для бизнеса 1
09:48
Роспотребнадзор рекомендовал не запасаться продуктами во время пандемии COVID-19 5
09:37
"Я прошу: сидите, пожалуйста, дома". Как в Италии и Испании переживают COVID-19 40
09:25
Землетрясение произошло в 300 км от Барнаула 2
09:15
Обеззараживающая воздух "Ласточка" будет курсировать между Барнаулом и Новосибирском 5
09:01
"Верьте в чудеса": жительница Новокузнецка выиграла машину 7
08:47
Расходы россиян на ЖКХ могут вырасти на треть 21
08:31
Екатерина Диденко заявила, что погибшим на ее дне рождения "просто не повезло" 17
08:17
Ничего критичного. Девелоперы Барнаула заморозили стройки, но проблемы в этом не видят 2
08:03
Импортозамещение в деле. Новую буровую установку разработали в Алтайском крае 0
07:48
Диетолог рассказала, как сохранить свое здоровье во время карантина 1
07:33
Стоп-кадр. Человек-невидимка в пустом городе 5
07:21
Поднимают на тех, кто поднимает. Барнаул – лидер по росту цен на штанги и гантели 1
07:05
Россияне рассказали о планах на майские праздники 4
06:49
Любовь, смерть и коронавирус. Влюбленные пары во время пандемии 0
06:32
Как получить пенсию алтайским пенсионерам в режиме самоизоляции 1
06:17
Главу Барнаула включили в список мэров-"хорошистов" 16

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.