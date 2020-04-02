Вирус спасателю не помеха. Когда начнется паводок на Алтае и кого подтопит первым?

Со следующей недели в Алтайском крае начнется активная фаза снеготаяния и половодья, но спасатели уже сейчас определили проблемные участки и работают на местах. Об этом на пресс-конференции 2 апреля рассказали вице-премьер края Игорь Степаненко и глава регионального МЧС Александр Макаров. Они пояснили, сколько населенных пунктов может подтопить и как жителей будут эвакуировать в условиях эпидемии коронавируса.

Когда начнется паводок?

Отчасти половодье в крае уже началось и есть все основания полагать, что первая волна пройдет спокойно, отметил Степаненко. Этому способствуют нынешние погодные условия: днем стоит теплая погода, а ночью все еще сохраняется минусовая температура. Поэтому снег тает постепенно, не создавая больших объемов талой воды. По словам Александра Макарова, к нынешнему моменту количество снегозапасов в крае снизилось уже на 20%. Тем не менее норма в бассейнах алтайских рек все еще превышена в 1,5-2 раза.

При этом назвать точную дату начала активной фазы и вскрытия рек власти пока не могут. По словам Степаненко, это станет известно в ближайшие дни. Глава МЧС отметил, что уже в конце нынешней недели ночная температура в крае "перевалит" через ноль, а потому склоновый сток (вода, вызванная осадками и таянием снега на склонах) и активность снеготаяния начнут резко увеличиваться. Спасатели полностью готовы к этому и уже начали разворачивать силы и технику, подчеркнул Макаров.

Куда направят спасателей?

Из 200 населенных пунктов, которые традиционно подвержены риску подтопления, в первую волну могут пострадать 50-55, пояснил Степаненко. Власти проанализировали паводки прошлых лет и нынешнюю обстановку, чтобы определить, на каких территориях может потребоваться быстрое реагирование спасателей. 30 марта в Бийский и Шипуновский районы уже направили группировку спасателей регионального поисково-спасательного отряда и аэромобильную группу ГУ МЧС.

"3 апреля группировка сил будет увеличена еще на 100 человек. Прибывает подразделение из 40 человек из Сибирского спасательного центра, а также еще 60 человек из Управления по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям. Группировку мы распределим таким образом, чтобы прикрывать сразу несколько районов", – рассказал глава МЧС.

При этом подразделение будет закрывать Бийскую зону, район Петропавловки, Шипуновский и Третьяковский районы, уточнил Макаров. Спасателей поделят на группы по 10 человек, чтобы оперативнее реагировать на возможные подтопления.

30 минут – и дамба готова

Кстати, в те же Бийский и Шипуновский районы уже привезли наливные дамбы, которые недавно доставили в край спецбортом МЧС. По словам Степаненко, в край привезли 20 дамб, длина каждой составляет 100 метров. Техника уже развернута и подготовлена к работе.

"На данный момент это самые опасные участки по подтоплению. У региона пока нет опыта использования этого оборудования на практике, поэтому мы будем внимательно следить за их эффективностью. Вполне возможно, что использованием только на этих территориях не ограничимся. Получив опыт, сможем определять необходимость и качество применения", – объяснил вице-премьер.

Дамбы можно использовать как по отдельности, так и соединять их в протяженные участки. Это позволяет применять технику в самых разных условиях и практически на любой территории. Чтобы установить дамбу протяженностью один километр, спасателям потребуется всего 30 минут.

Коронавирус не помешает

Не обошлось на пресс-конференции и без обсуждения ситуации с COVID-19. На вопрос amic.ru, повлияет ли эпидемия на работу спасателей в период паводка, Александр Макаров заявил, что численность группировки никак не изменится.

"Наша главная задача – спасение жизней. В связи с эпидемией коронавируса были разработаны соответствующие методические материалы. Будет производиться обработка техники и подготовка людей, осуществляющих эвакуацию. Но сама группировка не поменяется", – рассказал глава МЧС.

При этом Степаненко отметил, что порядок эвакуации людей в пункты временного размещения значительно изменится.

"При эвакуации обязательно будут проводиться термометрия и определение медиками состояния жителей. В случае выявления рисков и жалоб данные люди в общие пункты допускаться не будут. С учетом разработанного оперативным штабом плана людям будет оказываться помощь, и они будут направляться в иные учреждения, где предусмотрено оказание помощи", – подчеркнул Степаненко.

По его словам, в крае готовы 223 пункта временного размещения общей вместимостью 40 тысяч человек. Их готовят особым порядком, а в дальнейшем там будут проводить санитарно-эпидемиологические мероприятия. Кроме того, Роспотребнадзор будет проводить дезинфекцию и дополнительную обработку пунктов.