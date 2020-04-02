Жительница Кузбасса отомстила знакомой, "заразив" ее коронавирусом

Жительница Новокузнецка позвонила в скорую помощь и сообщила о наличии у себя коронавируса, тем самым отомстив знакомой за неуплату долга, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области.
Горожанка рассказала правоохранителям, что якобы несколько дней назад она вернулась из туристической поездки, а накануне у нее поднялась температура. Врачи выехали по указанному адресу, однако дверь им никто не открыл.
Полицейские выяснили, что хозяйка жилья более полугода не покидала пределы страны, да и чувствует себя здоровой, к врачам за помощью не обращалась.
В ходе дальнейшего разбирательства стражи порядка установили, что от имени якобы зараженной женщины звонила ее 35-летняя знакомая, которая в дальнейшем призналась, что специально выдумала всю эту историю с коронавирусом, что отомстить приятельнице за неуплату долга.
В отношении злоумышленницы составили административный протокол по статье "Заведомо ложный вызов специализированных спецслужб". Женщине грозит штраф до полутора тысяч рублей и возмещение убытков, понесенных за обработку подобных сообщений.
Комментарии
и возмещение убытков, понесенных за обработку подобных сообщений.
Это что еще такое? Бензин на проезд до ее дома?
бабы они такие....