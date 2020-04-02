Россияне стали чаще смотреть прогноз погоды и учиться

Россияне на самоизоляции стали чаще посещать ресурсы с прогнозами погоды и компьютерными играми. Об этом сообщает ТАСС.
Порталы с погодой в марте посетило почти на 9% россиян больше, чем в феврале. Кроме того, на 15% выросла посещаемость сайтов компьютерных игр, почти на 18% – порталов дистанционного образования.
Убыль пользователей отметили на сайтах с гороскопами (-10%) и на ресурсах по поиску работы (- 7%).
Напомним, на данный момент большинство регионов ввели режим самоизоляции из-за распространения COVID-19. Как ранее сообщал amic.ru, губернатор Виктор Томенко подписал соответствующий указ в Алтайском крае 31 марта.
Комментарии