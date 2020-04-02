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17 жителей Алтайского края останутся на карантине в Новосибирске

, ИА "Амител"
Туристы прилетели из Таиланда
Полиция встречает туристов, прибывших из Таиланда в Толмачево 1 апреля / Фото: АСТ 54 в 'ВК'

Полиция встречает туристов, прибывших из Таиланда в Толмачево 1 апреля / Фото: АСТ 54 в "ВК"

17 путешественников из Алтайского края, которые прилетели из Бангкока в Новосибирск, останутся в соседнем регионе на карантин, сообщают в алтайском оперштабе. 

Самолет в Толмачево приземлился накануне, 1 апреля. Всех пассажиров сразу же отправили на карантин. Для этого власти Новосибирска выделили оздоровительные центры "Обские зори" и "Лунный камень". На этих объектах обеспечено соблюдение противоэпидемического режима, они находятся под охраной. Под медицинским наблюдением люди проведут 14 дней.

По состоянию на 2 апреля в Алтайском крае зарегистрировали четырех заболевших COVID-2019. Последний случай подтвердили у женщины, которая накануне родила ребенка в роддоме городской больницы № 11 в Барнауле. Ее перевели в горбольницу № 5, а за новорожденным наблюдают врачи роддома.  

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Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

Комментарии

2.04.2020 15:11
Гость

Сейчас в РФ главный источник вируса это Москва. Похлеще .чем Таиланд. А самолёты из Москвы летают и летают...

2.04.2020 15:19
- гость -

Правильно говоришь

2.04.2020 15:21
- гость -

А наши почему тайланскую заразу с двух самолётов по городу распространили

2.04.2020 15:23
- гость -

А что с Оськиной???

2.04.2020 15:27
Гость

С такой заразой в мире столкнулись и все равно поперлись. После пневмонии лёгкие могут не восстановиться полностью. Кто то ещё на шашлыки едет.

2.04.2020 15:28
- гость -

2.04.2020 15:21
- гость -
В первую очередь давно пора подчистить заразу, неустанно выплёскивающую своё дерьмо в сеть.

2.04.2020 15:31
Гость

Обидно что бюджетники ещё за притащенную заразу оплаченный больничный получат вместо штрафа!!! А должны как мы без денег и без работы сидеть из за таких!

2.04.2020 15:38
- гость -

Они в Тае что пол года отдыхали.

2.04.2020 15:40
- гость -

Сейчас ситуация в Москве сложная

2.04.2020 15:41
- гость -

Хорошо что стали карантинить прилетевших, поздновато конечно.

2.04.2020 15:50
- гость -

Макаревич все правильно про россиян сказал

2.04.2020 15:52
- гость -

15:40
- гость -
Сейчас ситуация в Москве сложная
-----
Да потому что Москвабад - крупнейший транспортный хаб.

2.04.2020 15:53
Гость

2.04.2020 15:41
- гость -
С 20 марта в Россию вернулись 155 тысяч человек,ещё 25 тысяч ждут очереди (из оф.источников) Наверное решили,что на всех санаториев и домов отдыха (да и заборов с полицией) просто не хватит.

2.04.2020 15:57
- гость -

2.04.2020 15:50
- гость Извольте написать что сказал, а то ссылка на человека что он сказал крайне не корректна. С тем же успехом можно сказать Ленин верно сказал. (у него такое количество сказанного что вы за всю жизнь не прочтете)

2.04.2020 15:58
- гость -

2.04.2020 15:38 - гость
Они в Тае что пол года отдыхали.

Из прилетевших знаю новосибирскую семейную пару, которые улетели в октябре и зимовали в Паттайе. Хотели остаться до конца апреля, но.....

2.04.2020 16:32
Медведь-шатун

Вот так надо было сразу, а то растащили заразу по всей стране,

2.04.2020 16:42
кара нтин

хотели на,,дальних подступах".

2.04.2020 17:03
- гость -

А потом пусть санаторий оплатят, тогда все честно.

2.04.2020 17:58
- гость -

1558 Спасибо. Наверное свое жилье.

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