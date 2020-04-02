17 жителей Алтайского края останутся на карантине в Новосибирске

17 путешественников из Алтайского края, которые прилетели из Бангкока в Новосибирск, останутся в соседнем регионе на карантин, сообщают в алтайском оперштабе.
Самолет в Толмачево приземлился накануне, 1 апреля. Всех пассажиров сразу же отправили на карантин. Для этого власти Новосибирска выделили оздоровительные центры "Обские зори" и "Лунный камень". На этих объектах обеспечено соблюдение противоэпидемического режима, они находятся под охраной. Под медицинским наблюдением люди проведут 14 дней.
По состоянию на 2 апреля в Алтайском крае зарегистрировали четырех заболевших COVID-2019. Последний случай подтвердили у женщины, которая накануне родила ребенка в роддоме городской больницы № 11 в Барнауле. Ее перевели в горбольницу № 5, а за новорожденным наблюдают врачи роддома.
Комментарии
Сейчас в РФ главный источник вируса это Москва. Похлеще .чем Таиланд. А самолёты из Москвы летают и летают...
Правильно говоришь
А наши почему тайланскую заразу с двух самолётов по городу распространили
А что с Оськиной???
С такой заразой в мире столкнулись и все равно поперлись. После пневмонии лёгкие могут не восстановиться полностью. Кто то ещё на шашлыки едет.
2.04.2020 15:21
- гость -
В первую очередь давно пора подчистить заразу, неустанно выплёскивающую своё дерьмо в сеть.
Обидно что бюджетники ещё за притащенную заразу оплаченный больничный получат вместо штрафа!!! А должны как мы без денег и без работы сидеть из за таких!
Они в Тае что пол года отдыхали.
Сейчас ситуация в Москве сложная
Хорошо что стали карантинить прилетевших, поздновато конечно.
Макаревич все правильно про россиян сказал
15:40
- гость -
Сейчас ситуация в Москве сложная
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Да потому что Москвабад - крупнейший транспортный хаб.
2.04.2020 15:41
- гость -
С 20 марта в Россию вернулись 155 тысяч человек,ещё 25 тысяч ждут очереди (из оф.источников) Наверное решили,что на всех санаториев и домов отдыха (да и заборов с полицией) просто не хватит.
2.04.2020 15:50
- гость Извольте написать что сказал, а то ссылка на человека что он сказал крайне не корректна. С тем же успехом можно сказать Ленин верно сказал. (у него такое количество сказанного что вы за всю жизнь не прочтете)
2.04.2020 15:38 - гость
Они в Тае что пол года отдыхали.
Из прилетевших знаю новосибирскую семейную пару, которые улетели в октябре и зимовали в Паттайе. Хотели остаться до конца апреля, но.....
Вот так надо было сразу, а то растащили заразу по всей стране,
хотели на,,дальних подступах".
А потом пусть санаторий оплатят, тогда все честно.
1558 Спасибо. Наверное свое жилье.