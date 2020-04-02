В России выявили 771 новый случай заражения коронавирусом

За минувшие сутки в России зафиксировали 771 новый случай коронавируса в 29 регионах, проинформировал оперативный штаб по COVID-19.
Наибольшее число новых зараженных зафиксировали в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге.
Общее число заболевших в стране достигло 3548 в 76 субъектах, 235 пациентов выздоровели, 30 – скончались. В Алтайском крае уже четыре человека инфицированы коронавирусом.
В целом по миру с начала эпидемии зарегистрировали более 932 тысяч инфицирований, при этом количество смертей перевалило за 46 тысяч. Худшая статистика по смертности и заболеваемости наблюдается в США, Италии, Испании, Китае и Германии.
Комментарии
Китайцы изолировали Ухань при количестве заболевших около 700 и 17 погибших
Соотношение выздоровевших к умершим для РФ хуже в 3 раза, чем в целом по миру.
Нас старше 65 заживо списали в расход.
В Алтайском крае уже четыре человека инфицированы коронавирусом.
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Не уже инфицированы, а получены положительные тесты на уже четырех. На остальных инфицированных еще не готовы результаты.
2.04.2020 15:39
- гость -
Соотношение выздоровевших к умершим для РФ хуже в 3 раза, чем в целом по миру.
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В России на данный момент 235 пациентов выздоровели, 30 – скончались. В Италии - выздоровели 16 847 человек, скончались - 13 155 человек. В России соотношение лучше.
Обнадёживает,что в Москве и области,так как наверняка они получше обеспечены аппаратами ивл,не в пример АК.
Как там сенатор поживает,который гордился тем,что край кредитов не берёт?
Может стоило брать и медицину не рушить?
У остальных инфицированных не взяли тест на короновирус.
Чтобы сдать этот тест, надо прилететь из-за границы или доказать, что был в контакте с инфицированным. Иначе тест просто не берут. Даже если все симптомы есть.
Путин что-нибудь придумает. Если доживет
2.04.2020 15:58
- гость -
Вы с чего решили, что нам дают правдивую информацию?! Выводы еще делаете...
Общее число зараженных в стране перевалило за 3,5 тысячи
Это еще не ЧС? А на какой тысяче должна быть ЧС?