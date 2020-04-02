"Стой за чертой": "Ария" даст концерт во время пандемии

Концерт легендарной рок-группы "Ария" пройдет в онлайн-режиме на площадке "Ростелекома" Wink. Группа выступит с программой "Стой за чертой!", в которую войдут лучшие ее песни.
"Изоляция из-за распространения коронавируса, к сожалению, прервала очередной концертный тур "Арии". Поэтому мы были вынуждены перенести выступления на более поздний срок, а пока хотим порадовать наших поклонников онлайн-концертом. Мы соскучились по живым выступлениям и очень ждем встречи с вами! Оставайтесь дома, берегите себя и близких!" – рассказали музыканты "Арии".
Как рассказал amic.ru директор по контентной политике "Ростелекома" Александр Косарим, режим самоизоляции – не повод отказываться от концерта любимой группы.
"Музыкальный драйв и хорошее настроение от живого рок-концерта "Арии", пусть и в цифровом формате, помогут россиянам пережить все трудности", – добавил Александр Косарим.
Концерт состоится 3 апреля в 20:00 по московскому времени, в 24:00 по местному. Все абоненты сервиса Wink смогут посмотреть его абсолютно бесплатно. Чтобы стать пользователем этого цифрового видеосервиса, достаточно пройти регистрацию.