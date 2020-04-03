С 28 марта большинство заведений общепита в Барнауле перестали принимать посетителей. Кафе, бары и рестораны в столице региона приостановили работу после распоряжения краевых властей. Бизнес уже несет ощутимые потери. Часть персонала теряет в заработке из-за уменьшения смен, а кто-то из сотрудников кафе и вовсе оказался невостребованным. Amic.ru пообщался с местными рестораторами, чтобы выяснить, как выживает малый бизнес в нынешних условиях.
Работаем только на заказ
Как рассказал владелец ресторана "Место пасты" Евгений Кураков, выручка заведения в последние дни упала примерно в три раза. "С прошлой субботы, когда вышел указ губернатора (о мерах по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции, – прим. ред.), мы прекратили принимать посетителей. Первые дни действовала не только доставка, но и заказ еды навынос, затем по соображениям безопасности от него отказались. Персонал пришлось значительно сократить. Сейчас у нас задействовано шесть человек", – говорит Кураков.
Он отметил, что ресторан работает по сменам, по короткому графику. "Так мы можем хотя бы обеспечить работой весь персонал, это лучше, чем отпуск без содержания. Кстати, часть моих работников с разрешения уехали из Барнаула к родственникам за пределы города. Я с пониманием отношусь к их решению – безопасность превыше всего", – объясняет Кураков.
Проверок ресторана со стороны контролирующих органов, по его словам, пока не было, хотя у ряда коллег ревизоры уже побывали. Напомним, что Роспотребнадзор вправе применять статью КоАП "Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения". Для индивидуальных предпринимателей штраф варьируется от 30 тысяч до 50 тысяч рублей.
О снижении выручки в два раза говорит и Вадим Сизиков, который по франшизе развивает сеть "Додо Пицца" (по одной точке в Барнауле и Новоалтайске). Собеседник amic.ru заметил, что ему пришлось перепрофилировать часть сотрудников. В первую очередь это коснулось пиццемейкеров. Кто-то вынужден брать на себя обязанности курьера, кто-то – оператора колл-центра. Персонал также стал меньше задействован, что безусловно повлияет на оплату труда, отметил Сизиков. Однако он заверил, что пока о сокращении штата речи нет.
Страдает от режима изоляции и "Грильница", где выручка заведения снизилась на 40-50%: "Часть наших клиентов (студенты и школьники) разъехалась на каникулы, кто-то предпочел отсидеться в Горном Алтае. Некоторые из сотрудников самостоятельно взяли отпуск", – объясняет директор "Грильницы" Максим Тушков. Он подчеркивает, что запас прочности в компании точно есть. "Две-три недели в таком режиме мы спокойно сможем существовать", – говорит Тушков.
По словам собеседника, пока никаких мер поддержки компания от государства не получила. Однако есть договоренность с большинством арендодателей площадей об отсрочке либо снижении выплат.
Привычки, которые не скоро вернутся
Как видно, у большинства представителей барнаульского общепита число заказов по доставке блюд на дом или на работу не растет – люди предпочитают экономить, плюс многие перешли на "удаленку". Трудно ожидать, что рынок доставки готовых блюд разовьется в короткие сроки до такой степени, чтобы заменить посещение самих заведений. Кстати, и после отмены карантина далеко не факт, что люди быстро вернутся к старым привычкам, а значит, большого количества посетителей в кафе и ресторанах не предвидится еще какое-то время.
Кроме того, общепиту, как и многим другим сферам, поможет остаться на плаву только решение властей признать актуальную ситуацию форс-мажором. Для того чтобы предприятия выжили, необходимы и налоговые послабления.
Помощь по расписанию
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин уже подписал распоряжение об отсрочке платежей за аренду федерального имущества для субъектов малого и среднего предпринимательства на год. Глава правительства отметил, что сокращение персонала должно быть крайней мерой, предпочтительнее вводить гибкие режимы труда.
Также правительством РФ на три месяца введен мораторий на выплату страховых взносов для малого и среднего бизнеса. ЦБ тем временем намерен расширить программу рефинансирования по кредитам малого и среднего бизнеса по льготной ставке – 4% (в настоящее время – 6%). Хватит ли заявленных мер и готовы ли что-то предложить краевые власти – покажет время. Пока же каждый выживает, как может. Информация о том, что весь апрель станет нерабочим, вряд ли добавит оптимизма представителям бизнеса.
Комментарии
Налоги никто отменять не собирается. Цену на топливо снижать тоже. Коронавирус, как и налоги - это людям. Помощь может быть только банкам, как в 2008 году
По словам собеседника, пока никаких мер поддержки компания от государства не получила. Однако есть договоренность с большинством арендодателей площадей об отсрочке либо снижении выплат.
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Дьявол кроется в деталях : единственная поддержка от Государства - в отсрочке платежей по налогам, через полгода ,будьте любезны, - заплатите за то,чего не производили и не оказывали.
Нормальный бизнес выдержит.
3.04.2020 08:40
- гость -
Нормальный бизнес выдержит.
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Пример нормального бизнеса - в студию , не забывая,что речь идёт об общепите.
* кстати , выдержат ли люди,попавшие под сокращение ,они ведь не бюджетники...
за них есть, что сказать,кроме "бабы ещё нарожают"?
3.04.2020 08:40
- гость -
А нормальный бизнес это кто? сечин, миллер может усманов...
"Напомним, что Роспотребнадзор вправе применять статью КоАП "Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения". Для индивидуальных предпринимателей штраф варьируется от 30 тысяч до 50 тысяч рублей."
Ко то ввел режим Ч С, режим самоизоляции это не ЧС и ответственность разная. Вы самоизолировались - стали мумией, замотались и сидите сами. И вам платить за это. Решили отдохнуть получить денег. Здесь вам не там получите ответ когда пойдете за деньгами.
Уверенной рукой правит кораблём капитан.Твёрдой рукой он держит штурвал,зорко всматриваясь в горизонт,искусно и ловко пользуясь секстантом.
3.04.2020 08:40
- гость -
А можно ваше определение "нормального" бизнеса в студию? Это те, у кого бюджетные деньги крутятся? Потому что даже не очень маленькие конторы, оплатив зарплату и налоги с нее за месяц-два-три без работы, то есть прибыли - рискуют остаться на бобах. Аренду опять же им никто не отменит, если здания свои - их все равно содержать надо.
А как Вам такой пример нормального общепита "Узбечки" с узбеками. На ситуацию не ропщут, денег от власти не просят, на Амике не флудят, - уважуха и респект!!! и после карантина - в мае расцветут вновь!
Учитесь!
Есть пример такого бизнеса "Общепита" - это узбекские столовые!!
На карантин не ропщут, у власти денег не просят, на Амике не флудят!
А в мае откроются с новой силой!
Респект и уважуша !! братьям из Средней Азии !!
Плакать не надо. Учитесь!
У Григорича. Чем не пример.
Где наценка 400 500% вряд-ли выживут.
Хочу сообщить о распространении фейковой информации о коронавирусе сервисом Яндекса - Самоизоляция. В настоящий момент он показывает индекс самоизоляции по городу Барнаулу 4,1. То есть больше чем вчера. На самом деле по фактическим наблюдениям с утра транспорта в городе было очень заметно больше чем вчера.