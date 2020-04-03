С 28 марта большинство заведений общепита в Барнауле перестали принимать посетителей. Кафе, бары и рестораны в столице региона приостановили работу после распоряжения краевых властей. Бизнес уже несет ощутимые потери. Часть персонала теряет в заработке из-за уменьшения смен, а кто-то из сотрудников кафе и вовсе оказался невостребованным. Amic.ru пообщался с местными рестораторами, чтобы выяснить, как выживает малый бизнес в нынешних условиях.

Работаем только на заказ

Как рассказал владелец ресторана "Место пасты" Евгений Кураков, выручка заведения в последние дни упала примерно в три раза. "С прошлой субботы, когда вышел указ губернатора (о мерах по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции, – прим. ред.), мы прекратили принимать посетителей. Первые дни действовала не только доставка, но и заказ еды навынос, затем по соображениям безопасности от него отказались. Персонал пришлось значительно сократить. Сейчас у нас задействовано шесть человек", – говорит Кураков.

Он отметил, что ресторан работает по сменам, по короткому графику. "Так мы можем хотя бы обеспечить работой весь персонал, это лучше, чем отпуск без содержания. Кстати, часть моих работников с разрешения уехали из Барнаула к родственникам за пределы города. Я с пониманием отношусь к их решению – безопасность превыше всего", – объясняет Кураков.

Проверок ресторана со стороны контролирующих органов, по его словам, пока не было, хотя у ряда коллег ревизоры уже побывали. Напомним, что Роспотребнадзор вправе применять статью КоАП "Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения". Для индивидуальных предпринимателей штраф варьируется от 30 тысяч до 50 тысяч рублей.

О снижении выручки в два раза говорит и Вадим Сизиков, который по франшизе развивает сеть "Додо Пицца" (по одной точке в Барнауле и Новоалтайске). Собеседник amic.ru заметил, что ему пришлось перепрофилировать часть сотрудников. В первую очередь это коснулось пиццемейкеров. Кто-то вынужден брать на себя обязанности курьера, кто-то – оператора колл-центра. Персонал также стал меньше задействован, что безусловно повлияет на оплату труда, отметил Сизиков. Однако он заверил, что пока о сокращении штата речи нет.

Страдает от режима изоляции и "Грильница", где выручка заведения снизилась на 40-50%: "Часть наших клиентов (студенты и школьники) разъехалась на каникулы, кто-то предпочел отсидеться в Горном Алтае. Некоторые из сотрудников самостоятельно взяли отпуск", – объясняет директор "Грильницы" Максим Тушков. Он подчеркивает, что запас прочности в компании точно есть. "Две-три недели в таком режиме мы спокойно сможем существовать", – говорит Тушков.

По словам собеседника, пока никаких мер поддержки компания от государства не получила. Однако есть договоренность с большинством арендодателей площадей об отсрочке либо снижении выплат.

Привычки, которые не скоро вернутся

Как видно, у большинства представителей барнаульского общепита число заказов по доставке блюд на дом или на работу не растет – люди предпочитают экономить, плюс многие перешли на "удаленку". Трудно ожидать, что рынок доставки готовых блюд разовьется в короткие сроки до такой степени, чтобы заменить посещение самих заведений. Кстати, и после отмены карантина далеко не факт, что люди быстро вернутся к старым привычкам, а значит, большого количества посетителей в кафе и ресторанах не предвидится еще какое-то время.

Кроме того, общепиту, как и многим другим сферам, поможет остаться на плаву только решение властей признать актуальную ситуацию форс-мажором. Для того чтобы предприятия выжили, необходимы и налоговые послабления.

Помощь по расписанию

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин уже подписал распоряжение об отсрочке платежей за аренду федерального имущества для субъектов малого и среднего предпринимательства на год. Глава правительства отметил, что сокращение персонала должно быть крайней мерой, предпочтительнее вводить гибкие режимы труда.

Также правительством РФ на три месяца введен мораторий на выплату страховых взносов для малого и среднего бизнеса. ЦБ тем временем намерен расширить программу рефинансирования по кредитам малого и среднего бизнеса по льготной ставке – 4% (в настоящее время – 6%). Хватит ли заявленных мер и готовы ли что-то предложить краевые власти – покажет время. Пока же каждый выживает, как может. Информация о том, что весь апрель станет нерабочим, вряд ли добавит оптимизма представителям бизнеса.