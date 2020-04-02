Банки отметили взрывной рост просьб о предоставлении кредитных каникул

За последние недели российские банки отметили значительный рост просьб клиентов о предоставлении кредитных каникулах. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на результаты опроса финансовых учреждений.
Банкиры говорят о резком, порой десятикратном росте обращений клиентов по вопросам отсрочки платежей. "Если в феврале подобных звонков было около 30 в день, то последние две недели их может быть по 300-350", – рассказали в Промсвязьбанке.
ВТБ также сообщил о резком росте обращений – за последнюю неделю почти 13 тысяч человек обратились за реструктуризацией. При этом, по словам представителей банка, подтверждающие падение доходов документы есть не более чем у 15% обратившихся.
Как ранее сообщил amic.ru, Госдума приняла закон о предоставлении кредитных каникул сразу в двух чтениях. Получить отсрочку по платежам могут все, чьи доходы упали более чем на 30%. Закон приняли после предложения Владимира Путина дать кредитные каникулы тем, кто пострадал из-за коронавируса.
Комментарии
Очень странно, более 70% средний класс, а кредиты закрывать не могут...
Кредитные каникулы
Новость в СМИ «Пострадавшим от коронавируса дадут кредитные каникулы»
Да, наверное дадут. Может быть, когда нибудь. А может и нет.
Почему?
Поправки одобрены гос думой. Дальше - Совет Федерации , на заседании 15 апреля (если будет) или 25 апреля (если будут рассматривать) и одобрят.
Далее - должен(но не обязан) подписать ВВП
Далее - официальная публикация
И только с момента публикации вступает в силу.