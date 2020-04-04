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Три новых случая заражения коронавирусом подтвердили в Алтайском крае

, ИА "Амител"
Всего в регионе выявлено семеро инфицированных
Фото: in-news.ru

Фото: in-news.ru

Оперативный штаб Алтайского края по реализации мер профилактики и контроля возникновения COVID-19 сообщил о трех новых случаях заболевания коронавирусной инфекцией в нашем регионе.

Какой-то связи с первыми заболевшими у данных граждан пока не прослеживается. Положительные результаты анализов подтверждены государственным научным центром вирусологии и биотехнологии "Вектор". 

Таким образом, в настоящее время в Алтайском крае уже семь заболевших, все они находятся в инфекционном отделении КГБУЗ "Городская больница № 5 г. Барнаула". По информации Минздрава Алтайского края состояние всех больных удовлетворительное. Проводятся противоэпидемические мероприятия, уточняется круг контактных лиц.

Напомним, первой в регионе заразилась жительница Барнаула, приехавшая из Доминиканской Республики, затем ее муж, следом – человек, контактировавший с семьей. 

Далее заразилась женщина. Ранее она родила ребенка в роддоме горбольницы № 11. На следующий день у нее подтвердился коронавирус. Женщину перевели в городскую больницу № 5. Новорожденный остался под наблюдением врачей роддома.

По данным на 4 апреля, под наблюдением из-за COVID-19 в Алтайском крае находятся свыше двух с половиной тысяч человек. В регионе действует режим самоизоляции. Распоряжение об этом подписал губернатор Виктор Томенко.

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Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

Комментарии

4.04.2020 13:42
- гость -

все таки вирус попер...вот зараза...

4.04.2020 13:45
- гость -

Как такой информации можно верить?
Ведь: "После того, как была доказана передача нового вируса от человека к человеку, выяснилось, что средний вирусоноситель заражает от двух до трех человек. Даже официальные данные Всемирной организации здравоохранения и китайских властей демонстрируют, что число заболевших растет в геометрической прогрессии, констатировали исследователи".

4.04.2020 13:50
- гость -

Установлено,от кого заразилась женщина в роддоме горбольницы № 11?
Какие меры начали вводить с ухудшением ситуации?

4.04.2020 13:50
1212

а эти +3 тоже из Барнаула?

4.04.2020 13:50
- гость -

4.04.2020 13:45
- гость -
Ну вам не угодишь: то вирус выдумали, то заболевших мало. Вы уж определитесь)

4.04.2020 13:51
- гость -

интересно получается продажу одежды и обуви запретили, а АЛКОГОЛЯ нет, но ведь большинство праздно шатающихся по улицам идут не в магазины одежды и обуви, а в пивнушки и продуктовые магазины за алкоголем, заражая всех вокруг себя.
власти где логика и здравый смысл?
власти почему не запрещаете в такой крайне опасный период продажу алкоголя?

4.04.2020 13:51
- гость -

4.04.2020 13:50
- гость -

Сидите дома! Самоизоляция - нет, не слышали?

4.04.2020 13:52
- гость -

4.04.2020 13:51
- гость -

Поддерживаю!

4.04.2020 13:53
- гость -

Почему губернатор молчит 2 дня? Заявление об отставке пишет?

4.04.2020 13:54
Мимопроходящий

Турысты, блин! Откуда, откуда? Да ездили по Гаитям, да навезли. Может даже и не они сами, а те, кто на них чихнул в трамвае, был недавно в Москве да и завёз на Алтай.

4.04.2020 13:57
Лёха

На самом деле ничего удивительно. Вот и Президенту доложили, что у некоторых тестируемых, которые коронавирусом не болели обнаружены антитела к вирусу.
В данном случае количество выявленных носителей можно использовать как для их дальнейшего благоприятного лечения, так и для раздувания общественной истерики по поводу.

4.04.2020 13:57
Правда

Люди сидите дома, чем больше посидим, тем меньше зараженных.

4.04.2020 13:59
гость

Какой-то связи с первыми заболевшими у данных граждан пока не прослеживается

Наверное кроме той, что тоже откуда-нибудь прилетели. Самый большой вопрос с роженицей, она то где взяла? От акушерки?

4.04.2020 14:04
Гость

Поди эти 3 из тех 500 который с Тая прилетели? Или нет?

4.04.2020 14:04
- гость -

4.04.2020 13:59
гость

Да какая вам разница??? Просто соблюдайте меры безопасности. Заболевшим - скорейшего выздоровления!

4.04.2020 14:05
- гость -

Посмотрите на индекс самоизоляции на Яндексе в Барнауле сейчас.Один из самых низких!!!Всем срочно надо выйти на улицу!

4.04.2020 14:06
- гость -

А что у нас в крае с тестами?Ведь везде трубят,что так много выявляют,потому что хорошее тестирование на коронавирус.

4.04.2020 14:07
Morena

Алтайский край - это не три деревни, два села, а немного больше. А поэтому нужна более развернутая информация, где жили, работали, куда ходили. А так спрятались за цифры и успокоились? Журналисты, вы же такие же жители города как и мы, читатели, вы также ходите до ближайшей мусорки и магазина. Или вы в бункере???

4.04.2020 14:09
- гость -

Теперь благодаря горлопанам, визжащим из-за данных тупой бабы, блуждавшей с чумой по улице города, ничего вообще про них не узнаете.

4.04.2020 14:10
- гость -

4.04.2020 13:51
- гость -...в пивнушки и продуктовые магазины за алкоголем, заражая всех вокруг себя.
Как человек, идущий в пивнушку, может заразить всех, сидящих дома? Или вы тоже идёте в пивнушку, но другим нельзя, чтобы вас не заразили? А не закрыли, чтобы не поощрять спекуляцию.
Однако думаю, что нужно ловить на улице пьяных и лишать оплаты за дни карантина.

4.04.2020 14:10
- гость -

Какой-то связи с первыми заболевшими у данных граждан пока не прослеживается.

4.04.2020 14:11
Гость

Странно что оперативная информация на яндексе Алтайский край показывает какой день как 1 заражённый

4.04.2020 14:12
- гость -

4.04.2020 13:51
- гость -

Хочешь алкобунты и смертность от паленки? Здесь вопрос философский - зачем вообще продавать наркотики (алкоголь и табак).
В 90-м кстати было несколько дней, когда папиросы и сигареты исчезли из продажи. В магазине под шпилем какой-то мужик кричал как резанный - коммуняг на висельницу, горбатого в отставку.

4.04.2020 14:13
- гость -

Вам двум зачем узнавать про них, если вы должны сидеть дома?! Вот и сидите и дышите через раз, а то вдруг.

4.04.2020 14:14
- гость -

Сразу почти в два раза увеличилось???????????????????????

4.04.2020 14:15
- гость -

4.04.2020 14:12
- гость -
4.04.2020 13:51
- гость -

Хочешь алкобунты и смертность от паленки

В разумных дозах алкоголь еще и дезинфекция.

4.04.2020 14:18
Nomad

Такое впечатление, что не соблюдается самоизоляция многими, ходят гуляют, ещё шашлыки бы пожарили повыходили как неделю назад в Москве, думайте не только о себе, а о своих близких тоже

4.04.2020 14:22
- гость -

Официально разрешено посещать не только магазины рядом с домом, но и гипермаркеты. И зная что ваша доминиканка с Лазурной, думаю не каждый рискнет ехать в окресные гипермаркеты.
А про этих вообще ничего не известно. Если вы не их знакомый они вас не назовут, и у вас подозрений не будет. А болезнь то коварная 3 недели и распад с присовокуплением бактериальных инфекций. Эти обнаруженные еще толком заболеть не успевают.

4.04.2020 14:22
- гость -

Ответом на домыслы о коронавирусе должны стать уверенная работа и информирование людей о ситуации и принимаемых мерах, заявил президент РФ Владимир Путин.

Ждем информирование.

4.04.2020 14:23
- гость -

4.04.2020 14:18
Nomad
Они думать, увы, не умеют. Не понимаюь, что самоизоляция - это главное, что они ДЛЯ СЕБЯ и для окружающих должны сейчас делать. Орать только в комментариях горазды.

4.04.2020 14:24
гость

Когда в магазин идешь. на каждом углу досуговые мероприятия и тесное общение, как раз нарушения пункта 1 указа в рамках режима повышенной готовности, что означает 30 тысяч с каждого весельчака. За час можно на помощь бизнесу набрать, если бухать есть на что, значит штраф отработают постепенно

4.04.2020 14:25
гость

Ходорковских же варежки шил и хулиганы, алкоголики, тунеядцы могут маски пошить

4.04.2020 14:26
- гость -

Странно...Про первых четверых никакой тайны не было. Всю ситуацию описывали. А тут...

4.04.2020 14:29
- гость -

Кто хочет, сидите дома. А мне никто ничего не возместит, т. к. я ИП и буду пытаться заработать, а не слушать известного балабола из телевизора

4.04.2020 14:30
- гость -

4.04.2020 14:26
- гость -

А как ни преподноси, все равно тут обгадят. Считаю правильным только количество сообщать.

4.04.2020 14:32
- гость -

Интересно что с тысячей тестированныз из тая Москвы Вьетнама и других?

4.04.2020 14:32
- гость -

У людей аренда, дети, кредит, ипотека, на житьё/бытьё деньги нужны и если это не возмещается, кто будет сидеть и ждать когда кончится это безделье. Без денег концы дома отдашь быстрее, чем от вируса

4.04.2020 14:32
- гость -

А что предприняли власти в связи с таким ростом заболевших коронавирусом?

4.04.2020 14:33
Вячеслав

В Южной Корее есть сайт, где помечаются места, которые посещали заразившиеся. А в Южной Корее сдерживают рост. Так что надо брать с них пример.
Где эти трое работают/ходили ли на работу, какие магазины посещали?

4.04.2020 14:38
- гость -

Вконтактыши попали.

Как сообщают в пресс-службе генеральной прокуратуры РФ, в частности, были изучены материалы одной из групп социальной сети «Вконтакте», где несколько дней назад была сделана публикация «В Барнауле подтвержден второй случай коронавирусом». Некоторые пользователи высказывались крайне негативно и требовали расправы над супружеской парой, прибывшей из Доминиканской республики.
«Материалы прокурорской проверки направлены в следственный отдел УФСБ России по Алтайскому краю для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности)», - отмечают в ведомстве.

4.04.2020 14:38
Алекс

А по моему все это уже давно вышло из под контроля. Проще здоровых изолировать. Ну а нашему правительству я поставил бы жирную единицу за действия в период пандемии. Медицине тройку с минусом. И боюсь даже представить что было бы бы в случае эпидемии какой нибудь болезни со 100% летальным исходом.

4.04.2020 14:40
Алиса

Наше "авось" непобедимо.

4.04.2020 14:40
месный

4.04.2020 14:18
Nomad

Дак они в неё и не самовходили схренали они должны соблюдать то чего нет?
Вот кто самоизолировался тот сидит дома а кто нет тот не сидит.

4.04.2020 14:40
гость

У соседей первые два случая.

Сегодня улица Потанина в Усть-Каменогорске – в центре обсуждений. Этой ночью подтвердилось, что именно здесь проживала пенсионерка 1938 года рождения, которой официально поставлен диагноз – коронавирус. Дом под номером 37 на этой улице – уже оцеплен полицейскими. Повсеместно проводится обработка. Как во дворе, так и в подъезде. Все возможные контактные – в том числе, соседи, взяты под контроль.

Это гос. новости. Получается, никакой врачебной тайны - пандемия. Кстати, да, в Казахстане в местах проживания заражённых устанавливается оцепление - карантин.

И ещё

Распоряжением запрещается передвижение транспорта в субботу и воскресенье, а также в праздничные дни. За исключением спецтранспорта. С понедельника, то есть с 6 апреля, разрешается передвижение личного транспорта по принципу четности и нечетности последней цифры госномера автомобиля.
При этом в любом случае после 22.00 движение должно остановиться. Поэтому полицейские усилили работу. Семей и Усть-Каменогорск разделены на 202 и 200 квадратов соответственно. Выходить за их пределы без пропуска – запрещено. На границах городов уже работают 15 блок-постов. Ночью у них кипит работа. В город запускают только тех, кто здесь живет. И выпускают тоже строго по разрешениям. Даже если человек работает за пределами областного центра.

4.04.2020 14:41
Ирина

Блокируют сообщения. Не любят , когда про губернатора пишут.

4.04.2020 14:43
- гость -

Комменты удаляют, кривой ресурс. Линия партии

4.04.2020 14:43
- гость -

4.04.2020 14:33
Вячеслав

Ага, еще, поди, и адрес хотите? А про персональные данные слышали? Прости СИДИТЕ ДОМА!

4.04.2020 14:44
- гость -

Если их проверили, то, скорее всего, они туристы.
Просто так же не проверяют.
Либо лежали с пневмонитей, сейчас, говорят, всех превмонийных стали проверять...

4.04.2020 14:44
- гость -

4.04.2020 14:40
гость
У соседей первые два случая.

Усть-Каменогорск соседи? Совсем плохо тебе? Это Казахстан.

4.04.2020 14:45
гость

Еще про соседей

Полицейские оцепили еще одну многоэтажку в Усть-Каменогорске

3 апреля 2020

Эти меры необходимы для проведения эпидемиологических мероприятий, передает корреспондент YK-news.kz.

Сегодня на улице Кабанбай батыра, 91 оцепили один из подъездов. Перемещение граждан ограничено.

— Просим горожан не допускать передвижения в указанном районе, — сообщили в пресс-службе департамента полиции ВКО.

Полицейские отметили, что жильцы дома не могут покинуть свои квартиры. Те люди, которые вернулись, к примеру, с работы, могут войти в жилье.

В ДП добавили, что ранее выставленное оцепление на улице Кабанбай батыра, №№ 15, 17, 80, 84 снято.

Напомним, эти меры связаны с первым случаем заражения коронавирусом в Усть-Каменогорске.

4.04.2020 14:46
- гость -

4.04.2020 14:38
Алекс
А какую оценку вы поставите медицине Италии, Испании, США? Вы их статистику видели? У нас-то как раз сдерживают распространение вируса.

4.04.2020 14:49
месный

4.04.2020 14:22
- гость -

Официально передвигаться по городу, что является конституционным правом граждан, возможно ограничит только федеральным законом в рамках объявленного президентом режима черезвычайного положения и одобренного правительством. На местах никто не имеет полномочий ограничивать конституционные права и свободы граждан! пЫня зассал или зажопил средства на ЧП и жалко нужных людей которые потеряют бабки, иза этого и нет у нас режима ЧП и карантина. Даже режим ЧС который может ввести некие ограничения на доступ на территорию из вне ,тоже отсутствует. Даже тупыми масками население никто не собирается обеспечивать! Сидите без работы дома копите долги - готовтесь к приходу приставов за ними и к тому что жрать вам будет тоже нечего и неначто и работать негде.

4.04.2020 14:53
- гость -

В Америке действительно все очень плохо. Разговаривали с преподавателем университета у которого учился ребенок по скайпу.

4.04.2020 14:55
- гость -

Месный, нравится - хоть с утра до вечера гуляй, рискуй своим здоровьем, а здесь хватит уже верещать!

4.04.2020 14:55
- гость -

За эту неделю , дай бог, экспонента перерастет в горизонталь и дальше нормальное распределение. Будем надеяться.

4.04.2020 14:55
Ирина

Отвечать за разрушенную экономику кто будет потом? Губернатор? Пусть думает, принимает решения. Четверо губернаторов уже сбежали. Для чего создают панику? РАзрушенная экономика хуже, чем выдуманный вирус.

4.04.2020 14:57
- гость -

4.04.2020 14:55
Ирина

Дав вам Бог не познакомиться с "выдуманным" вирусом поближе.

4.04.2020 14:58
- гость -

Ну, где те "оптимисты", которые с пеной у рта доказывали что вирус косит только азиатов и выражали прочий полный скепсис и отрицание?

4.04.2020 14:58
- гость -

4.04.2020 14:55
- гость -
экспонента перерастет в горизонталь

Где вы здесь разглядели экспоненту?
Начитаются умных слов и суют куда попало ...

4.04.2020 14:59
- гость -

Я бы на месте Путина дал приказ насчёт ходорковского.Ходор бы нюхнул у нашей шпионки, и она через Хитроу прямиком в Шереметьево
.Западная пропаганда конечно начала бы верещать:как так , жил человек и вдруг помер.А мы:вы в короновирусах ни разу не смыслите,козлы вонючие?

4.04.2020 15:00
- гость -

Может пора властям уже начать работать. Направлять в карантин лиц, прилетающих из районов с высокой заболеваимостью, наказывать лиц его не соблюдающих и своевременно не обеспечивающих.

4.04.2020 15:02
гость

чем меньше контактировать - тем лучше для всех, неужели не понятно? ну бегайте по улицам - дождемся как в Италии. Посидим дома даже месяц - можно выдержать, а помрешь, бегая, детей твоих будут кормить в детдоме. Лучше что ли?

4.04.2020 15:02
Вячеслав

Гостю.
Между тем в Южной Корее сайт есть (ссылка блокируется). И Южная Корея успешно не допускает взрывного распространения.

4.04.2020 15:05
- гость -

В Великобритании с Францией ситуация не лучше. Погибает каждый десятый из зараженных. Основная масса еще продолжает лечение поэтому смертность будет только расти.

4.04.2020 15:06
месный

4.04.2020 14:55
- гость -

Самоизолируйся, в чём проблемы то? Я вот самоверещю.

4.04.2020 15:06
Вячеслав

c o r o n a m a p . S i t e

4.04.2020 15:06
- гость -

4.04.2020 14:58
- гость -
Где вы здесь разглядели экспоненту?
Начитаются умных слов и суют куда попало ...

тю!
https://coronavirus-monitor.ru/coronavirus-v-rossii/

4.04.2020 15:06
месный

4.04.2020 14:58
- гость -

Азиаты это просекли ималость его рихтанули....

4.04.2020 15:06
- гость -

4.04.2020 15:02
Вячеслав

На данный момент в Южной Корее 10156 заболевших, только за сегодня 94 новых случая.
Это успешно?

4.04.2020 15:06
гость

Сидеть дома месяц? За это время ноги срастутся совсем очумели наши отцы.

4.04.2020 15:09
- гость -

4.04.2020 15:06
- гость -

Вроде про Алтайский Край говорим. График по России - это в основном Москва.

4.04.2020 15:11
Вячеслав

Гостю.
В Южной Корее успешно борятся с взрывным ростом. Рост в 94 на 10000 это ОЧЕНЬ хорошо. Сравните, например с нашей статистикой.

4.04.2020 15:12
- гость -

4.04.2020 15:09
- гость -

иммунитет формируется у общности в целом

4.04.2020 15:14
негость

хаха реально комменты с упоминанием главы региона удаляют))

4.04.2020 15:15
- гость -


- гость -
Интересно что с тысячей тестированныз из тая Москвы Вьетнама и других?

У вас сеть знакомые, друзья, родственники, живущие или прилетевшие из того же Тая? вы знаете, какая там обстановка? до барнаульско-московского разгильдяйства с шашлыками, алкоголем и шатанием по улицам далеко! это ВЫ разносчики. Это они от ВАС закрываются.

4.04.2020 15:16
Вячеслав

Гостю.

Посмотрите график Южной Кореи, сначала был взрывной, сейчас пологий. Учиться у них надо.

4.04.2020 15:16
- гость -

у вас потому и антитела, что вы еще до огласки переболели. Москва сейчас догоняет. Тесты появились

4.04.2020 15:17
- гость -

4.04.2020 15:11
Вячеслав

у них уже спад, и у нас так будет.
классика- нормальное распределение.

4.04.2020 15:21
- гость -

В Корее за последний месяц меньше тысячи зараженных. В России только сейчас начали проверять всех с пневмониями.

4.04.2020 15:22
Вячеслав

Гостю.

У нас будет как в Южной Корее при условии, если предпринять такие же меры как в Южной Корее.
Если не предпринять, будет как в Италии, Испании. Посмотрите их графики.

4.04.2020 15:26
- гость -

4.04.2020 15:22
Вячеслав

как в италии у нас не будет. не должно быть на мой взляд.

4.04.2020 15:27
- гость -

4.04.2020 15:22
Вячеслав

У нас НЕ БУДЕТ, как в указанных вами европейских странах, там изначально не предпринимались меры по сдерживанию распространения инфекции, какие принимаются у нас.

4.04.2020 15:32
Гость

Помните одно, мы не Сербия,Сша или Италия, нам сюда самолет с мск никто не пришлет, сидите дома. Койкомест и врачей на всех не хватит.

4.04.2020 15:32
Лёха

Интересно сколько уже выздоровело? Так долго болеют? Безсимптомно?

Вообще конечно статистику заболевших можно резко нарастить, тестирование дело такое,
правда в городе всего 50 коек? Или сколько уже? Самое любопытное может открыться тогда, когда статистика никоим образом не выйдет за количество коек в наличии.

4.04.2020 15:36
Вячеслав

Гостю.

Как я писал, в Южной Корее есть сайт с указанием мест, которые посещали зараженные (причем в зависимости от времени, прошедшего после заражения).
Вот у нас три новых человека, они ходили в определенные магазины. Так как власть не раскрывает места посещения, то в эти магазины продолжают ходить люди? В самоизоляции люди ПРОДОЛЖАЮТ ходить в магазины (кто поумнее закупается и ходит реже, но все-равно ходит, а надо бы поменять рацион, отказавшись от хлеба, например) В этих магазинах продолжают работать те же продавцы? Выглядит это глупо.

4.04.2020 15:40
- гость -

Да продолжают и в Барнауле шашлыки жарить, собираясь компаниями. Буквально сейчас из окон видно гаражи, там компания из 6-7 человек с шашлыками.

4.04.2020 15:45
гостья

4.04.2020 13:53
- гость -
Почему губернатор молчит 2 дня? Заявление об отставке пишет?

тоже очень интересует

4.04.2020 15:48
- гость -

4.04.2020 15:36
Вячеслав

меня тоже удивляют полумеры, даже полу-полумеры
однако всех посадили по домам, вместо того чтобы изолировать больных и подозрительных, тем самым нанося экономике значительный ущерб.
что происходит????

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