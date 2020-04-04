Три новых случая заражения коронавирусом подтвердили в Алтайском крае

Оперативный штаб Алтайского края по реализации мер профилактики и контроля возникновения COVID-19 сообщил о трех новых случаях заболевания коронавирусной инфекцией в нашем регионе.
Какой-то связи с первыми заболевшими у данных граждан пока не прослеживается. Положительные результаты анализов подтверждены государственным научным центром вирусологии и биотехнологии "Вектор".
Таким образом, в настоящее время в Алтайском крае уже семь заболевших, все они находятся в инфекционном отделении КГБУЗ "Городская больница № 5 г. Барнаула". По информации Минздрава Алтайского края состояние всех больных удовлетворительное. Проводятся противоэпидемические мероприятия, уточняется круг контактных лиц.
Напомним, первой в регионе заразилась жительница Барнаула, приехавшая из Доминиканской Республики, затем ее муж, следом – человек, контактировавший с семьей.
Далее заразилась женщина. Ранее она родила ребенка в роддоме горбольницы № 11. На следующий день у нее подтвердился коронавирус. Женщину перевели в городскую больницу № 5. Новорожденный остался под наблюдением врачей роддома.
По данным на 4 апреля, под наблюдением из-за COVID-19 в Алтайском крае находятся свыше двух с половиной тысяч человек. В регионе действует режим самоизоляции. Распоряжение об этом подписал губернатор Виктор Томенко.
Комментарии
все таки вирус попер...вот зараза...
Как такой информации можно верить?
Ведь: "После того, как была доказана передача нового вируса от человека к человеку, выяснилось, что средний вирусоноситель заражает от двух до трех человек. Даже официальные данные Всемирной организации здравоохранения и китайских властей демонстрируют, что число заболевших растет в геометрической прогрессии, констатировали исследователи".
Установлено,от кого заразилась женщина в роддоме горбольницы № 11?
Какие меры начали вводить с ухудшением ситуации?
а эти +3 тоже из Барнаула?
4.04.2020 13:45
- гость -
Ну вам не угодишь: то вирус выдумали, то заболевших мало. Вы уж определитесь)
интересно получается продажу одежды и обуви запретили, а АЛКОГОЛЯ нет, но ведь большинство праздно шатающихся по улицам идут не в магазины одежды и обуви, а в пивнушки и продуктовые магазины за алкоголем, заражая всех вокруг себя.
власти где логика и здравый смысл?
власти почему не запрещаете в такой крайне опасный период продажу алкоголя?
4.04.2020 13:50
- гость -
Сидите дома! Самоизоляция - нет, не слышали?
4.04.2020 13:51
- гость -
Поддерживаю!
Почему губернатор молчит 2 дня? Заявление об отставке пишет?
Турысты, блин! Откуда, откуда? Да ездили по Гаитям, да навезли. Может даже и не они сами, а те, кто на них чихнул в трамвае, был недавно в Москве да и завёз на Алтай.
На самом деле ничего удивительно. Вот и Президенту доложили, что у некоторых тестируемых, которые коронавирусом не болели обнаружены антитела к вирусу.
В данном случае количество выявленных носителей можно использовать как для их дальнейшего благоприятного лечения, так и для раздувания общественной истерики по поводу.
Люди сидите дома, чем больше посидим, тем меньше зараженных.
Какой-то связи с первыми заболевшими у данных граждан пока не прослеживается
Наверное кроме той, что тоже откуда-нибудь прилетели. Самый большой вопрос с роженицей, она то где взяла? От акушерки?
Поди эти 3 из тех 500 который с Тая прилетели? Или нет?
4.04.2020 13:59
гость
Да какая вам разница??? Просто соблюдайте меры безопасности. Заболевшим - скорейшего выздоровления!
Посмотрите на индекс самоизоляции на Яндексе в Барнауле сейчас.Один из самых низких!!!Всем срочно надо выйти на улицу!
А что у нас в крае с тестами?Ведь везде трубят,что так много выявляют,потому что хорошее тестирование на коронавирус.
Алтайский край - это не три деревни, два села, а немного больше. А поэтому нужна более развернутая информация, где жили, работали, куда ходили. А так спрятались за цифры и успокоились? Журналисты, вы же такие же жители города как и мы, читатели, вы также ходите до ближайшей мусорки и магазина. Или вы в бункере???
Теперь благодаря горлопанам, визжащим из-за данных тупой бабы, блуждавшей с чумой по улице города, ничего вообще про них не узнаете.
4.04.2020 13:51
- гость -...в пивнушки и продуктовые магазины за алкоголем, заражая всех вокруг себя.
Как человек, идущий в пивнушку, может заразить всех, сидящих дома? Или вы тоже идёте в пивнушку, но другим нельзя, чтобы вас не заразили? А не закрыли, чтобы не поощрять спекуляцию.
Однако думаю, что нужно ловить на улице пьяных и лишать оплаты за дни карантина.
Какой-то связи с первыми заболевшими у данных граждан пока не прослеживается.
Странно что оперативная информация на яндексе Алтайский край показывает какой день как 1 заражённый
4.04.2020 13:51
- гость -
Хочешь алкобунты и смертность от паленки? Здесь вопрос философский - зачем вообще продавать наркотики (алкоголь и табак).
В 90-м кстати было несколько дней, когда папиросы и сигареты исчезли из продажи. В магазине под шпилем какой-то мужик кричал как резанный - коммуняг на висельницу, горбатого в отставку.
Вам двум зачем узнавать про них, если вы должны сидеть дома?! Вот и сидите и дышите через раз, а то вдруг.
Сразу почти в два раза увеличилось???????????????????????
4.04.2020 14:12
- гость -
4.04.2020 13:51
- гость -
Хочешь алкобунты и смертность от паленки
В разумных дозах алкоголь еще и дезинфекция.
Такое впечатление, что не соблюдается самоизоляция многими, ходят гуляют, ещё шашлыки бы пожарили повыходили как неделю назад в Москве, думайте не только о себе, а о своих близких тоже
Официально разрешено посещать не только магазины рядом с домом, но и гипермаркеты. И зная что ваша доминиканка с Лазурной, думаю не каждый рискнет ехать в окресные гипермаркеты.
А про этих вообще ничего не известно. Если вы не их знакомый они вас не назовут, и у вас подозрений не будет. А болезнь то коварная 3 недели и распад с присовокуплением бактериальных инфекций. Эти обнаруженные еще толком заболеть не успевают.
Ответом на домыслы о коронавирусе должны стать уверенная работа и информирование людей о ситуации и принимаемых мерах, заявил президент РФ Владимир Путин.
Ждем информирование.
4.04.2020 14:18
Nomad
Они думать, увы, не умеют. Не понимаюь, что самоизоляция - это главное, что они ДЛЯ СЕБЯ и для окружающих должны сейчас делать. Орать только в комментариях горазды.
Когда в магазин идешь. на каждом углу досуговые мероприятия и тесное общение, как раз нарушения пункта 1 указа в рамках режима повышенной готовности, что означает 30 тысяч с каждого весельчака. За час можно на помощь бизнесу набрать, если бухать есть на что, значит штраф отработают постепенно
Ходорковских же варежки шил и хулиганы, алкоголики, тунеядцы могут маски пошить
Странно...Про первых четверых никакой тайны не было. Всю ситуацию описывали. А тут...
Кто хочет, сидите дома. А мне никто ничего не возместит, т. к. я ИП и буду пытаться заработать, а не слушать известного балабола из телевизора
4.04.2020 14:26
- гость -
А как ни преподноси, все равно тут обгадят. Считаю правильным только количество сообщать.
Интересно что с тысячей тестированныз из тая Москвы Вьетнама и других?
У людей аренда, дети, кредит, ипотека, на житьё/бытьё деньги нужны и если это не возмещается, кто будет сидеть и ждать когда кончится это безделье. Без денег концы дома отдашь быстрее, чем от вируса
А что предприняли власти в связи с таким ростом заболевших коронавирусом?
В Южной Корее есть сайт, где помечаются места, которые посещали заразившиеся. А в Южной Корее сдерживают рост. Так что надо брать с них пример.
Где эти трое работают/ходили ли на работу, какие магазины посещали?
Вконтактыши попали.
Как сообщают в пресс-службе генеральной прокуратуры РФ, в частности, были изучены материалы одной из групп социальной сети «Вконтакте», где несколько дней назад была сделана публикация «В Барнауле подтвержден второй случай коронавирусом». Некоторые пользователи высказывались крайне негативно и требовали расправы над супружеской парой, прибывшей из Доминиканской республики.
«Материалы прокурорской проверки направлены в следственный отдел УФСБ России по Алтайскому краю для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности)», - отмечают в ведомстве.
А по моему все это уже давно вышло из под контроля. Проще здоровых изолировать. Ну а нашему правительству я поставил бы жирную единицу за действия в период пандемии. Медицине тройку с минусом. И боюсь даже представить что было бы бы в случае эпидемии какой нибудь болезни со 100% летальным исходом.
Наше "авось" непобедимо.
4.04.2020 14:18
Nomad
Дак они в неё и не самовходили схренали они должны соблюдать то чего нет?
Вот кто самоизолировался тот сидит дома а кто нет тот не сидит.
У соседей первые два случая.
Сегодня улица Потанина в Усть-Каменогорске – в центре обсуждений. Этой ночью подтвердилось, что именно здесь проживала пенсионерка 1938 года рождения, которой официально поставлен диагноз – коронавирус. Дом под номером 37 на этой улице – уже оцеплен полицейскими. Повсеместно проводится обработка. Как во дворе, так и в подъезде. Все возможные контактные – в том числе, соседи, взяты под контроль.
Это гос. новости. Получается, никакой врачебной тайны - пандемия. Кстати, да, в Казахстане в местах проживания заражённых устанавливается оцепление - карантин.
И ещё
Распоряжением запрещается передвижение транспорта в субботу и воскресенье, а также в праздничные дни. За исключением спецтранспорта. С понедельника, то есть с 6 апреля, разрешается передвижение личного транспорта по принципу четности и нечетности последней цифры госномера автомобиля.
При этом в любом случае после 22.00 движение должно остановиться. Поэтому полицейские усилили работу. Семей и Усть-Каменогорск разделены на 202 и 200 квадратов соответственно. Выходить за их пределы без пропуска – запрещено. На границах городов уже работают 15 блок-постов. Ночью у них кипит работа. В город запускают только тех, кто здесь живет. И выпускают тоже строго по разрешениям. Даже если человек работает за пределами областного центра.
Блокируют сообщения. Не любят , когда про губернатора пишут.
Комменты удаляют, кривой ресурс. Линия партии
4.04.2020 14:33
Вячеслав
Ага, еще, поди, и адрес хотите? А про персональные данные слышали? Прости СИДИТЕ ДОМА!
Если их проверили, то, скорее всего, они туристы.
Просто так же не проверяют.
Либо лежали с пневмонитей, сейчас, говорят, всех превмонийных стали проверять...
4.04.2020 14:40
гость
У соседей первые два случая.
Усть-Каменогорск соседи? Совсем плохо тебе? Это Казахстан.
Еще про соседей
Полицейские оцепили еще одну многоэтажку в Усть-Каменогорске
3 апреля 2020
Эти меры необходимы для проведения эпидемиологических мероприятий, передает корреспондент YK-news.kz.
Сегодня на улице Кабанбай батыра, 91 оцепили один из подъездов. Перемещение граждан ограничено.
— Просим горожан не допускать передвижения в указанном районе, — сообщили в пресс-службе департамента полиции ВКО.
Полицейские отметили, что жильцы дома не могут покинуть свои квартиры. Те люди, которые вернулись, к примеру, с работы, могут войти в жилье.
В ДП добавили, что ранее выставленное оцепление на улице Кабанбай батыра, №№ 15, 17, 80, 84 снято.
Напомним, эти меры связаны с первым случаем заражения коронавирусом в Усть-Каменогорске.
4.04.2020 14:38
Алекс
А какую оценку вы поставите медицине Италии, Испании, США? Вы их статистику видели? У нас-то как раз сдерживают распространение вируса.
4.04.2020 14:22
- гость -
Официально передвигаться по городу, что является конституционным правом граждан, возможно ограничит только федеральным законом в рамках объявленного президентом режима черезвычайного положения и одобренного правительством. На местах никто не имеет полномочий ограничивать конституционные права и свободы граждан! пЫня зассал или зажопил средства на ЧП и жалко нужных людей которые потеряют бабки, иза этого и нет у нас режима ЧП и карантина. Даже режим ЧС который может ввести некие ограничения на доступ на территорию из вне ,тоже отсутствует. Даже тупыми масками население никто не собирается обеспечивать! Сидите без работы дома копите долги - готовтесь к приходу приставов за ними и к тому что жрать вам будет тоже нечего и неначто и работать негде.
В Америке действительно все очень плохо. Разговаривали с преподавателем университета у которого учился ребенок по скайпу.
Месный, нравится - хоть с утра до вечера гуляй, рискуй своим здоровьем, а здесь хватит уже верещать!
За эту неделю , дай бог, экспонента перерастет в горизонталь и дальше нормальное распределение. Будем надеяться.
Отвечать за разрушенную экономику кто будет потом? Губернатор? Пусть думает, принимает решения. Четверо губернаторов уже сбежали. Для чего создают панику? РАзрушенная экономика хуже, чем выдуманный вирус.
4.04.2020 14:55
Ирина
Дав вам Бог не познакомиться с "выдуманным" вирусом поближе.
Ну, где те "оптимисты", которые с пеной у рта доказывали что вирус косит только азиатов и выражали прочий полный скепсис и отрицание?
4.04.2020 14:55
- гость -
экспонента перерастет в горизонталь
Где вы здесь разглядели экспоненту?
Начитаются умных слов и суют куда попало ...
Я бы на месте Путина дал приказ насчёт ходорковского.Ходор бы нюхнул у нашей шпионки, и она через Хитроу прямиком в Шереметьево
.Западная пропаганда конечно начала бы верещать:как так , жил человек и вдруг помер.А мы:вы в короновирусах ни разу не смыслите,козлы вонючие?
Может пора властям уже начать работать. Направлять в карантин лиц, прилетающих из районов с высокой заболеваимостью, наказывать лиц его не соблюдающих и своевременно не обеспечивающих.
чем меньше контактировать - тем лучше для всех, неужели не понятно? ну бегайте по улицам - дождемся как в Италии. Посидим дома даже месяц - можно выдержать, а помрешь, бегая, детей твоих будут кормить в детдоме. Лучше что ли?
Гостю.
Между тем в Южной Корее сайт есть (ссылка блокируется). И Южная Корея успешно не допускает взрывного распространения.
В Великобритании с Францией ситуация не лучше. Погибает каждый десятый из зараженных. Основная масса еще продолжает лечение поэтому смертность будет только расти.
4.04.2020 14:55
- гость -
Самоизолируйся, в чём проблемы то? Я вот самоверещю.
c o r o n a m a p . S i t e
4.04.2020 14:58
- гость -
Где вы здесь разглядели экспоненту?
Начитаются умных слов и суют куда попало ...
тю!
https://coronavirus-monitor.ru/coronavirus-v-rossii/
4.04.2020 14:58
- гость -
Азиаты это просекли ималость его рихтанули....
4.04.2020 15:02
Вячеслав
На данный момент в Южной Корее 10156 заболевших, только за сегодня 94 новых случая.
Это успешно?
Сидеть дома месяц? За это время ноги срастутся совсем очумели наши отцы.
4.04.2020 15:06
- гость -
Вроде про Алтайский Край говорим. График по России - это в основном Москва.
Гостю.
В Южной Корее успешно борятся с взрывным ростом. Рост в 94 на 10000 это ОЧЕНЬ хорошо. Сравните, например с нашей статистикой.
4.04.2020 15:09
- гость -
иммунитет формируется у общности в целом
хаха реально комменты с упоминанием главы региона удаляют))
- гость -
Интересно что с тысячей тестированныз из тая Москвы Вьетнама и других?
У вас сеть знакомые, друзья, родственники, живущие или прилетевшие из того же Тая? вы знаете, какая там обстановка? до барнаульско-московского разгильдяйства с шашлыками, алкоголем и шатанием по улицам далеко! это ВЫ разносчики. Это они от ВАС закрываются.
Гостю.
Посмотрите график Южной Кореи, сначала был взрывной, сейчас пологий. Учиться у них надо.
у вас потому и антитела, что вы еще до огласки переболели. Москва сейчас догоняет. Тесты появились
4.04.2020 15:11
Вячеслав
у них уже спад, и у нас так будет.
классика- нормальное распределение.
В Корее за последний месяц меньше тысячи зараженных. В России только сейчас начали проверять всех с пневмониями.
Гостю.
У нас будет как в Южной Корее при условии, если предпринять такие же меры как в Южной Корее.
Если не предпринять, будет как в Италии, Испании. Посмотрите их графики.
4.04.2020 15:22
Вячеслав
как в италии у нас не будет. не должно быть на мой взляд.
4.04.2020 15:22
Вячеслав
У нас НЕ БУДЕТ, как в указанных вами европейских странах, там изначально не предпринимались меры по сдерживанию распространения инфекции, какие принимаются у нас.
Помните одно, мы не Сербия,Сша или Италия, нам сюда самолет с мск никто не пришлет, сидите дома. Койкомест и врачей на всех не хватит.
Интересно сколько уже выздоровело? Так долго болеют? Безсимптомно?
Вообще конечно статистику заболевших можно резко нарастить, тестирование дело такое,
правда в городе всего 50 коек? Или сколько уже? Самое любопытное может открыться тогда, когда статистика никоим образом не выйдет за количество коек в наличии.
Гостю.
Как я писал, в Южной Корее есть сайт с указанием мест, которые посещали зараженные (причем в зависимости от времени, прошедшего после заражения).
Вот у нас три новых человека, они ходили в определенные магазины. Так как власть не раскрывает места посещения, то в эти магазины продолжают ходить люди? В самоизоляции люди ПРОДОЛЖАЮТ ходить в магазины (кто поумнее закупается и ходит реже, но все-равно ходит, а надо бы поменять рацион, отказавшись от хлеба, например) В этих магазинах продолжают работать те же продавцы? Выглядит это глупо.
Да продолжают и в Барнауле шашлыки жарить, собираясь компаниями. Буквально сейчас из окон видно гаражи, там компания из 6-7 человек с шашлыками.
4.04.2020 13:53
- гость -
Почему губернатор молчит 2 дня? Заявление об отставке пишет?
тоже очень интересует
4.04.2020 15:36
Вячеслав
меня тоже удивляют полумеры, даже полу-полумеры
однако всех посадили по домам, вместо того чтобы изолировать больных и подозрительных, тем самым нанося экономике значительный ущерб.
что происходит????