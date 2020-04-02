БудьДома. Как получить онлайн-тренировки и тысячу книг за 1 рубль

Оставаться дома – не значит скучать. Современное телевидение открывает доступ не только к фильмам и сериалам. Благодаря цифровым технологиям не выходя из дома можно заниматься спортом, читать новые книги и даже проконсультироваться с терапевтом.
Для разнообразия домашнего досуга МТС вводит единый пакет цифровых услуг #БудьДома. Предложение доступно для подключения до 30 апреля абонентам всех операторов.
Что это значит
Подключившись к МТС ТВ за 1 рубль, пользователь получает доступ к цифровым сервисам. Целый месяц будут доступны:
- срочная онлайн-консультация со специалистом сети клиник МЕДСИ в приложении SmartMed;
- программы тренировок и рекомендации по питанию в "МТС Фитнес";
- сотни тысяч книг художественной и профессиональной литературы в "МТС Библиотеке";
- 50 телеканалов;
- более 500 сериалов;
- коллекция игровых и документальных фильмов.
"Наши приложения делают доступнее привычные услуги и развлечения: кино, книги, спорт, медицину. Особенно в условиях самоизоляции, – говорит вице-президент МТС по развитию медиабизнеса Игорь Мишин. – Карантин – это возможность, хоть и вынужденная, освоить новые сервисы, посмотреть любимые фильмы и сериалы, читать, узнавать новое, и в то же время быть на связи с врачами, если понадобится".
Как получить услугу
Воспользоваться предложением могут все подписчики МТС ТВ. Для доступа к сервисам в приложении МТС ТВ необходимо ввести промокод DOMA. После активации подписки пользователь получит SMS с промокодом для доступа к остальным цифровым сервисам #БудьДома.
ПАО "МТС" (NYSE: MBT, MOEX: MTSS) – крупнейший российский телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг.
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