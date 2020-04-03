Корень не поможет. ВОЗ опровергла эффективность имбиря при лечении COVID-19

Всемирная организация здравоохранения призвала не верить в целебные свойства имбиря при лечении коронавируса. Об этом заявил директор программы по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан, его слова передают "Известия".
Специалист посоветовал проявлять осторожность с традиционными методами лечения, к которым прибегают люди при лечении различных заболеваний – в том числе гриппа и простуды.
По словам Райана, все, что позволяет людям почувствовать себя лучше, вселяет им надежду на скорейшее излечение и не угрожает здоровью, определенно имеет положительное влияние. Однако он призвал не делать выводов о том, что имбирь действительно эффективен при лечении коронавируса, не имея подтверждения этого.
Специалист отметил, что на сегодняшний день нет доказанного эффективного способа лечения COVID-19, и по всему миру ведутся испытания лекарств.
Комментарии
Плохо что нет вакцины. Даже масок нет. Только штрафы.
Прививка на фоне пандемии?
люди,дайте себе труд,забейте в поиск этот соидол19 и почитайте,узнаете много интересного. не черпайте инфу в сми,они правды никогда не скажут.
Не-не, вам же Ермакова сказала - только сода, только хардкор!
3.04.2020 06:41
- гость -
Свернул марлю в 4-6 раз - получишь примерный аналог аптечной маски.