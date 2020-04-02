Более половины россиян поддерживают меры по борьбе с коронавирусом

Порядка 60% жителей России полностью поддерживают предпринимаемые правительством меры по борьбе с коронавирусом в стране, еще треть одобряют большинство из них, следует из соцпроса, проведенного командой сайта стопкоронавирус.рф.
"Почти 59% опрошенных целиком поддерживают меры правительства РФ, еще 32% поддерживают большинство из них. Около 6% заявили, что не согласны с большинством принятых мер, и только 3% не поддерживают их вообще", – говорится в сообщении.
Опрос проводился 31 марта в группе стопкоронавирус.рф в соцсети "ВКонтакте". В нем участвовали более 12 тысяч человек.
По последним данным, общее число заболевших в стране достигло 3548 в 76 субъектах, 235 пациентов выздоровели, 30 – скончались. В Алтайском крае четыре человека инфицированы коронавирусом.
Комментарии
О каких мерах идет речь если в аптеках нет масок, но население это одобряет?!
Я тоже борюсь с вирусом, просто бью его молотком, увижу на стене, хлоп и нет его, трудно, когда он по потолку ползет. Как увижу, что прыгнул на меня, в сторону отскакиваю и на полу его прихлопываю. Стук стоит по всему дому...Соседи тоже подключились, стучат вовсю, некоторые перфоратор используют.
Россияне они ж такие... Они и димона поддерживали с часовыми поясами... По первому каналу показывали как онко больные на ноги встают и коровы лучше доятся
Вот это дарагие рассияне также поддерживают, когда сами этих средств не имеют?!
"Телеканал CNN со ссылкой на Госдепартамент сообщил, что российский груз включает в себя средства индивидуальной защиты, в том числе маски; аппараты искусственной вентиляции легких, дезинфицирующие средства".
Это население все что угодно поддержит, особо не разбираясь.
Когда до них дойдёт что это все используется в Кремлевские играх, к этому времени весь мсб загнётся.
А где меры по борьбе с короновирусом? Ежедневно завозят в страну сотни зараженных, а остальных держат в загоне.
"поддерживают предпринимаемые правительством меры по борьбе с коронавирусом в стране"
Хотелось бы принять участие в этих мероприятиях, чтобы меня изолировали в санатории с полным обеспечением и изоляцией месяца на два