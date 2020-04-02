Алтайский пастух не досчитался коров и убил человека

Пастух из Алтайского края застрелил одного человека и порезал другого, когда узнал о пропаже коров с пастбища. Произошло это в селе Черемшанка Ельцовского района, сообщает "Алтайская правда".
Как установили следователи, между мужчиной и его соседом началась ссора из-за пастбища. Пастух разозлился и ударил оппонента ножом в плечо. Спустя некоторое время мужчина обнаружил недостаток коров на поле и вступил в конфликт с другим соседом. В этот раз злоумышленник применил уже огнестрельное оружие и убил визави.
На суде обвиняемый заявил, что ножевые ранения он наносить не хотел, а выстрел и вовсе произошел случайно. Судьи мужчине не поверили и приговорили к девяти годам колонии строгого режима.
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И кто теперь коров пасти станет?