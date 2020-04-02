Видеоотчеты по физкультуре. Школы Барнаула готовы к дистанционной работе

Школы Барнаула готовы перейти на дистанционный режим работы. Об этом сообщает пресс-центр мэрии.
О готовности главе города Вячеславу Франку доложил вице-мэр Андрей Муль. По его словам, 98% родителей в письменном виде дали согласие на переход детей на дистанционное обучение. Как сообщили директора школ, электронные платформы протестированы, а учителя смогли их освоить.
По словам Муля, к дистанционному обучению перейдет почти 80 тысяч барнаульских школьников. Образование будет вестись с помощью платформ "Учи.Ру", "Российская электронная школа", "Яндекс.Учебник" и других. Для контроля за выполнением заданий будет использоваться "Сетевой город. Образование" и электронная почта.
Коснется это и физкультуры – фото- и видеоотчеты о выполнении заданий ученики будут отправлять учителю через Skype, WhatsApp или по электронной почте.
Как ранее сообщал amic.ru, из-за введения в Алтайском крае карантина школы должны будут перейти на дистанционное обучение. На данный момент нет информации, до какого числа продлится карантин, а потому барнаульские школьники могут пробыть на "дистанционке" довольно долго.
Кроме этого, по всей России уже перенесли сроки сдачи ЕГЭ.
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Бла, Бла.