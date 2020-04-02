Эксперт рассказал о состоянии малыша, родившегося у женщины с COVID-19 в Барнауле

Состояние роженицы, заболевшей коронавирусом в Барнауле, на данный момент удовлетворительное. Так же как и у ее малыша, сообщил главный инфекционист Алтайского края Валерий Шевченко.
Ребенок и его мама разобщены. По мнению специалиста, это абсолютно верное решение, так как факт инфицирования малыша еще не доказан. Сейчас младенец находится под наблюдением врачей, у него взят анализ, который направлен в ПЦР-лабораторию.
Персонал роддома, все, кто контактировал с роженицей, также находятся под медицинским наблюдением. В течение 14 дней они будут находиться на самоизоляции. Количество сотрудников роддома, которые отправлены на изоляцию, Шевченко не назвал.
Роддом продолжает работать в штатном режиме. Учреждение продезинфицировали.
Напомним, 2 апреля власти подтвердили информацию, что у жительницы Барнаула, родившей ребенка 1 апреля в городском роддоме №11, выявили COVID-19. Женщина стала четвертым пациентом в Алтайском крае с этим вирусом. О том, где она подхватила инфекцию, не сообщается.
Комментарии
О том, где она подхватить инфекцию, не сообщается
А вот это намного интересней, чем вся статья
Скорейшего выздоровления!
Да, надо быстрей выздоравливать, палату освобождать, ведь она с кем то еще общалась
Владимир Потанин и Михаил Фридман по одному миллиарду рублей пожертвовали для правительства - в помощь людям в России
нашлись меценаты
В Китае вообще за счет олигархов больницы строили. Там все олигархи члены Коммунистической партии, сознательные
Прямо так быстро и весь роддом дезинфицировали? И сотрудников на карантин? А кто роды принимать будет?
2.04.2020 17:08
гость
Что-то мне подсказывает,что наши олигархи-коммунисты не такие сознательные,как китайские.
по одному миллиарду рублей пожертвовали для правительства
Ну да... самым нуждающимся. Надо полагать, "людям России" немного чего от этих денег достанется
2.04.2020 17:15
Мадам
2 миллиарда на 140 миллионов россиян? На проезд в автобусе не хватит.
Хотя бы по миллиарду долларами..
2.04.2020 17:08
гость В Китае вообще за счет олигархов больницы строили.
2.04.2020 17:07
- гость -Владимир Потанин и Михаил Фридман по одному миллиарду рублей пожертвовали для правительства - в помощь людям в России
А у нас в Алтайском крае есть примеры?
2.04.2020 17:39
- гость -
Намекаете на Шо и Ра? После дождичка в четверг.
Вот пример. Сейчас прочитала.
Михаил Фридман, Герман Хан и Алексей Кузьмичев передадут годовую прибыль компании А1 на борьбу с коронавирусом. Это сумма в 1 млрд рублей.