Владимир Путин вновь обратится к нации

Президент Владимир Путин готовит новое обращение к россиянам. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Как передает РИА "Новости", президент выступит после 16:00 по мск (после 20:00 по Барнаулу).
Сейчас, по словам Пескова, Путин работает над текстом обращения.
Amic.ru проведет текстовую трансляцию выступления.
Напомним, в предыдущий раз президент обращался к нации из-за ситуации с коронавирусом 25 марта. Тогда глава страны объявил неделю с 30 марта по 5 апреля нерабочей, предложил ввести ипотечные каникулы для россиян, которые лишились как минимум трети своего дохода, объявил о переносе голосования по поправкам в Конституцию и т.д.
Комментарии
Ого ? В Белоруссии решили купить в России 2 млн т нефти по $4 за баррель
Пора сказать что-то внятное, а не мычание про самоизоляцию и мифические кредитные каникулы.
Цена российской нефти упала до нового рекорда в $10,5
Нам пипец?
2.04.2020 17:29
Я ЛЕГЕНДА
Земля у нас такая-забей трубу с краном в землю,открой кран и нефть потекла.Себестоимость-труба да "забиватель"
Стесняюсь спросить,а когда нефть по 160 была,деньги куда делись?
Вообще санобработка городов водицей из Сколково могла бы спасти ….
Парадокс в том, чтобы продать Белоруссии нефть по 4 бакса за баррель, это сколько же должен бакс? Я думаю, что дружественной Беларуси можно эту баррель предложить ну.... да всего-лишь по 1000 рублей. Ну чего не сделаешь ради друзей.
Что-то он зачастил с обращениями.
Хочу услышать сколько человек умирает в России в день. От алкаголя, наркоты, самоубийства, убийства, авапмй
Видимо будет "продление".
Пацифист, ты думаешь святой воды не будет?
Ну вообще Господь умеет со святой водой обращаться.
неужто режим чс?
И обнуление.
Закроют на РЕМОНТ
Все выплеснули или еще яд остался?
17:36, наберай в поисковике: патриарх Кирилл 3 апреля. Чем тебе не обработка?!
2.04.2020 17:46
- гость -
И как это нас спасёт?
К иконе да ещё и вода! Из Сколково.... религия и наука спелись, народ практически здоров.
Нет, ну какое-то время понадобится.
Ну это же пир на весь мир.
Хотя, послушаем что скажет Владимир Владимирович.
Надежда народа: Обнулить все кредиты.
2.04.2020 17:56
acdc
Да хотя бы заморозить на год.
День же у нас ещё не все вышли, можно ещё попридуриваться, в спасителя России поиграть.
Увольнение незаконное.
А что же нам Медведев, Собянин и Мишустин скажут в обращениях?
А, творец блатного феодализма!
Давненько не видали, соскучались в "самоизоляции".
Ах, что же он скажет хорошего?
Ещё недельку без работы? А потом лапу пососём. Мы ж терпеливые.
Расскажет про мощного геостратега, который начудесил с саудитами и булькнул в воду в Венесуэле? И что теперь мы его дурь оплатить должны?
Интересно какой новый налог сегодня анонсируют?
«МЫ ТАКОГО НЕ ПРОХОДИЛИ»: ВРАЧ БАРНАУЛЬСКОГО ГОСПИТАЛЯ РАССКАЗАЛ О НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЯХ В БОРЬБЕ С ВИРУСОМ
Почитайте на ...факсе. Интересно и честно.
Этот обращенец наконец скажет почему нет масок в аптеках, почему царит неразбериха в стране, почему ничего не говорит сколько средств направлено на борьбу?! И пусть пояснит - кто ему разрешил помогать другим странам когда в РФ нет обыкновенных масок?!
А министерство чо случилось только для пожаров и наводнений у нас?
2.04.2020 18:25
Гость
Прочла...
Как в анекдоте про пожарника - работа нравится, но как пожар, так хоть увольняйся.
Включил Малахова, анонс, типа "как россяне готовы к эпидемии" погреба, запасы, банки с заготовками... "наши корресподентотправились в самую глубинку, туда, куда ещё не доьралась эпидемия..." ???
гость 18:25
Интересно и честно он поинтересовался только зарплатой для врачей.
Я не думаю, что надо устроить пандемию, для того чтобы поднять зарплату врачам.
Наверное, её нужно просто поднять?
2.04.2020 18:45
- гость -
Лучше пусть еден в "нерезиновую"?
А по "наличию отсутствия" не обеспокоило?
Сегодня в тв глава южного региона оговорился: будем проверять и поправился-проверены все аппараты ивл.
"Шёл четвёртый год(месяц) войны"...
Обнуленный уже обнулил нефть, теперь вклады населения обнуляет, скоро жизнь сограждан обнулять будет?
2.04.2020 18:51
Лёха
Значит в больницах всё готово и в наличии? Я за вас спокоен.
гость 18:51
Имей совесть, например цены на Авиасообщения, как мне сказали, упали в два раза.
Кредит брал? Возвращай. Интересно и честно ты можешь обсудить только проценты, которых быть не должно. И рассрочку на форс-мажорный срок).
Сколько стоит нефть в рублях? Скажи кто виноват что у этих бизнесмесом мозги в обратку не крутятся? Президент. Или умалишенные которые скупают баксы вместо того чтобы от них избавляться?
- Так ведь мы не умалишённые, ведь мы ещё и правильно поступим....
- Для себя, но не для страны.
Сейчас американцы объявят обмен старых долларов на новые, отучат сразу покупать доллары.В России же были обмены старых денег на новые.
2.04.2020 17:40
- гость -
Хочу услышать сколько человек умирает в России в день. От алкаголя, наркоты, самоубийства, убийства, авапмй-------------------------Хочешь знать как идет процесс самоочищения нации, похвально!
Объявил бы о своей отставке и не морочил нам больше голову.
гость 19:19
Ну а чё это идея. Давайте ваши головы вместо его приставим. Вас читают.