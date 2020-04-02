Четверг, 2 Апрель, 19:31

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

А ваша компания уходит на "президентские каникулы"?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 77,73
€ 85,74
12°

2777 +0
Обь
134см -3


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Коронавирус на АлтаеПандемия коронавирусаИзменение Конституции
Новости

Владимир Путин вновь обратится к нации

, ИА "Амител"
Президент выступит 2 апреля
Фото: primpress.ru

Фото: primpress.ru

Президент Владимир Путин готовит новое обращение к россиянам. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Как передает РИА "Новости", президент выступит после 16:00 по мск (после 20:00 по Барнаулу). 

Сейчас, по словам Пескова, Путин работает над текстом обращения. 

Amic.ru проведет текстовую трансляцию выступления. 

Напомним, в предыдущий раз президент обращался к нации из-за ситуации с коронавирусом 25 марта. Тогда глава страны объявил неделю с 30 марта по 5 апреля нерабочей, предложил ввести ипотечные каникулы для россиян, которые лишились как минимум трети своего дохода, объявил о переносе голосования по поправкам в Конституцию и т.д.

Материалы по теме

 

 

Читайте также в сюжете: Пандемия коронавируса
Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

Комментарии

2.04.2020 17:29
Я ЛЕГЕНДА

Ого ? В Белоруссии решили купить в России 2 млн т нефти по $4 за баррель

2.04.2020 17:31
Пионер

Пора сказать что-то внятное, а не мычание про самоизоляцию и мифические кредитные каникулы.

2.04.2020 17:31
Я ЛЕГЕНДА

Цена российской нефти упала до нового рекорда в $10,5

2.04.2020 17:33
Иsтина

Нам пипец?

2.04.2020 17:34
Гость

2.04.2020 17:29
Я ЛЕГЕНДА
Земля у нас такая-забей трубу с краном в землю,открой кран и нефть потекла.Себестоимость-труба да "забиватель"
Стесняюсь спросить,а когда нефть по 160 была,деньги куда делись?

2.04.2020 17:36
гость

Вообще санобработка городов водицей из Сколково могла бы спасти ….

Парадокс в том, чтобы продать Белоруссии нефть по 4 бакса за баррель, это сколько же должен бакс? Я думаю, что дружественной Беларуси можно эту баррель предложить ну.... да всего-лишь по 1000 рублей. Ну чего не сделаешь ради друзей.

2.04.2020 17:37
Гость

Что-то он зачастил с обращениями.

2.04.2020 17:40
- гость -

Хочу услышать сколько человек умирает в России в день. От алкаголя, наркоты, самоубийства, убийства, авапмй

2.04.2020 17:41
Пацифист

Видимо будет "продление".

2.04.2020 17:44
гость

Пацифист, ты думаешь святой воды не будет?
Ну вообще Господь умеет со святой водой обращаться.

2.04.2020 17:46
- гость -

неужто режим чс?

2.04.2020 17:47
Гость

И обнуление.

2.04.2020 17:48
Я ЛЕГЕНДА

Закроют на РЕМОНТ

2.04.2020 17:49
- гость -

Все выплеснули или еще яд остался?

2.04.2020 17:49
Шатал Труба

17:36, наберай в поисковике: патриарх Кирилл 3 апреля. Чем тебе не обработка?!

2.04.2020 17:51
Гость

2.04.2020 17:46
- гость -
И как это нас спасёт?

2.04.2020 17:53
гость

К иконе да ещё и вода! Из Сколково.... религия и наука спелись, народ практически здоров.
Нет, ну какое-то время понадобится.

Ну это же пир на весь мир.

Хотя, послушаем что скажет Владимир Владимирович.

2.04.2020 17:56
acdc

Надежда народа: Обнулить все кредиты.

2.04.2020 17:59
Гость

2.04.2020 17:56
acdc
Да хотя бы заморозить на год.

2.04.2020 18:05
- гость -

День же у нас ещё не все вышли, можно ещё попридуриваться, в спасителя России поиграть.

2.04.2020 18:07
- гость -

Увольнение незаконное.

2.04.2020 18:08
- гость -

А что же нам Медведев, Собянин и Мишустин скажут в обращениях?

2.04.2020 18:15
- гость -

А, творец блатного феодализма!
Давненько не видали, соскучались в "самоизоляции".
Ах, что же он скажет хорошего?
Ещё недельку без работы? А потом лапу пососём. Мы ж терпеливые.

2.04.2020 18:17
- гость -

Расскажет про мощного геостратега, который начудесил с саудитами и булькнул в воду в Венесуэле? И что теперь мы его дурь оплатить должны?

2.04.2020 18:23
Her

Интересно какой новый налог сегодня анонсируют?

2.04.2020 18:25
Гость

«МЫ ТАКОГО НЕ ПРОХОДИЛИ»: ВРАЧ БАРНАУЛЬСКОГО ГОСПИТАЛЯ РАССКАЗАЛ О НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЯХ В БОРЬБЕ С ВИРУСОМ
Почитайте на ...факсе. Интересно и честно.

2.04.2020 18:35
- гость -

Этот обращенец наконец скажет почему нет масок в аптеках, почему царит неразбериха в стране, почему ничего не говорит сколько средств направлено на борьбу?! И пусть пояснит - кто ему разрешил помогать другим странам когда в РФ нет обыкновенных масок?!

2.04.2020 18:42
Гость

А министерство чо случилось только для пожаров и наводнений у нас?

2.04.2020 18:45
- гость -

2.04.2020 18:25
Гость

Прочла...
Как в анекдоте про пожарника - работа нравится, но как пожар, так хоть увольняйся.

2.04.2020 18:49
- гость -

Включил Малахова, анонс, типа "как россяне готовы к эпидемии" погреба, запасы, банки с заготовками... "наши корресподентотправились в самую глубинку, туда, куда ещё не доьралась эпидемия..." ???

2.04.2020 18:51
Лёха

гость 18:25
Интересно и честно он поинтересовался только зарплатой для врачей.
Я не думаю, что надо устроить пандемию, для того чтобы поднять зарплату врачам.
Наверное, её нужно просто поднять?

2.04.2020 18:51
Гость

2.04.2020 18:45
- гость -
Лучше пусть еден в "нерезиновую"?
А по "наличию отсутствия" не обеспокоило?
Сегодня в тв глава южного региона оговорился: будем проверять и поправился-проверены все аппараты ивл.
"Шёл четвёртый год(месяц) войны"...

2.04.2020 18:51
- гость -

Обнуленный уже обнулил нефть, теперь вклады населения обнуляет, скоро жизнь сограждан обнулять будет?

2.04.2020 18:54
Гость.

2.04.2020 18:51
Лёха
Значит в больницах всё готово и в наличии? Я за вас спокоен.

2.04.2020 18:58
Лёха

гость 18:51
Имей совесть, например цены на Авиасообщения, как мне сказали, упали в два раза.
Кредит брал? Возвращай. Интересно и честно ты можешь обсудить только проценты, которых быть не должно. И рассрочку на форс-мажорный срок).

Сколько стоит нефть в рублях? Скажи кто виноват что у этих бизнесмесом мозги в обратку не крутятся? Президент. Или умалишенные которые скупают баксы вместо того чтобы от них избавляться?

- Так ведь мы не умалишённые, ведь мы ещё и правильно поступим....
- Для себя, но не для страны.

2.04.2020 19:10
- гость -

Сейчас американцы объявят обмен старых долларов на новые, отучат сразу покупать доллары.В России же были обмены старых денег на новые.

2.04.2020 19:10
- гость -

2.04.2020 17:40
- гость -
Хочу услышать сколько человек умирает в России в день. От алкаголя, наркоты, самоубийства, убийства, авапмй-------------------------Хочешь знать как идет процесс самоочищения нации, похвально!

2.04.2020 19:19
- гость -

Объявил бы о своей отставке и не морочил нам больше голову.

2.04.2020 19:22
Лёха

гость 19:19
Ну а чё это идея. Давайте ваши головы вместо его приставим. Вас читают.

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< апрель 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
      1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30         
19:20
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День четвертый 1
18:38
В Бийске роддом переоборудуют в инфекционный госпиталь 0
18:07
#БудьДома. Как получить онлайн-тренировки и тысячу книг за 1 рубль 0
17:55
Более половины россиян поддерживают меры по борьбе с коронавирусом 7
17:40
Видеоотчеты по физкультуре. Школы Барнаула готовы к дистанционной работе 1
17:23
Ученые рассказали о риске заражения коронавирусом через воду и еду 10
17:11
"Стой за чертой": "Ария" даст концерт во время пандемии 0
17:08
Владимир Путин вновь обратится к нации 39
16:55
Эксперт рассказал о состоянии малыша, родившегося у женщины с COVID-19 в Барнауле 12
16:52
Алтайский пастух не досчитался коров и убил человека 1
16:40
Банки отметили взрывной рост просьб о предоставлении кредитных каникул 2
16:29
Жительница Кузбасса отомстила знакомой, "заразив" ее коронавирусом 3
16:15
Бег на месте. Где найти бесплатные фитнес-уроки для домашних тренировок 0
16:04
Вирус спасателю не помеха. Когда начнется паводок на Алтае и кого подтопит первым? 1
15:53
Стоп-кадр. Барнаул в изоляции 0
15:41
Барнаульский водоканал поддержал всемирный флешмоб по борьбе с коронавирусом 2
15:28
Россияне стали чаще смотреть прогноз погоды и учиться 0
15:13
В России выявили 771 новый случай заражения коронавирусом 14
15:00
17 жителей Алтайского края останутся на карантине в Новосибирске 19
14:50
Пожароопасный сезон в лесах Алтайского края начнется 10 апреля 0
14:36
Видео с человеком-кустом, который пытается пробраться в магазин, покорило интернет 1
14:22
Перепись населения предложили перенести на 2021 год 9
14:11
Не смел стрелять в спину. История о том, что не каждый враг заслуживает смерти 1
14:03
Когда нужна энергия. Где в Барнауле найти качественные электродвигатели 2
13:49
В Алтайском крае разъяснили запреты из губернаторского указа. Видео 51
13:35
Празднование Дня Победы в Алтайском крае вряд ли будет полномасштабным 2
13:22
Алтайские власти не планируют закрывать границы региона 5
13:19
СМИ: неделя с 6 по 12 апреля в России тоже может стать нерабочей 8
13:06
Барнаулец расстрелял собутыльника из травматического пистолета 8
12:57
Власти объяснили, когда скажут, как Алтай будет жить и работать после 5 апреля 21
12:40
#FollowMeToHome. В интернете повторяют знаменитый проект в домашних условиях 0
12:27
Власти Алтайского края не собираются внедрять слежку за "самоизолировавшимися" 8
12:15
Изоляция не помеха. Машина вылетела на трамвайные пути в Барнауле 0
12:11
Улицы Барнаула будут дезинфицировать от коронавируса 25
12:00
В Алтайском крае теперь можно штрафовать на 30 тысяч за нарушение самоизоляции 52
11:55
Более 1200 россиян привлекли к ответственности за нарушение карантина 4
11:45
Без бумажки – ты букашка. Какие документы нужно взять с собой, выходя из самоизоляции 23
11:29
Укус ценою в четверть миллиона. Житель Алтайского края заплатит за злую собаку 5
11:26
Уже четыре человека заразились коронавирусом в Алтайском крае 72
11:15
Новый номер для нуждающихся в помощи при COVID-19 заработал на Алтае 0
11:04
Аэропорт Барнаула работает в штатном режиме, несмотря на сокращение числа авиарейсов 5
10:47
Эксперт предупредил россиян о двойном инфицировании гриппом и коронавирусом 2
10:30
Стало известно, где в Барнауле установят новые дорожные камеры 13
10:17
С первым апреля. Машину барнаульца разрисовали краской 1
10:03
Бухгалтерия онлайн: Россельхозбанк представил новый сервис для бизнеса 1
09:48
Роспотребнадзор рекомендовал не запасаться продуктами во время пандемии COVID-19 5
09:37
"Я прошу: сидите, пожалуйста, дома". Как в Италии и Испании переживают COVID-19 40
09:25
Землетрясение произошло в 300 км от Барнаула 3
09:15
Обеззараживающая воздух "Ласточка" будет курсировать между Барнаулом и Новосибирском 5
09:01
"Верьте в чудеса": жительница Новокузнецка выиграла машину 7
08:47
Расходы россиян на ЖКХ могут вырасти на треть 21
08:31
Екатерина Диденко заявила, что погибшим на ее дне рождения "просто не повезло" 17
08:17
Ничего критичного. Девелоперы Барнаула заморозили стройки, но проблемы в этом не видят 2
08:03
Импортозамещение в деле. Новую буровую установку разработали в Алтайском крае 0
07:48
Диетолог рассказала, как сохранить свое здоровье во время карантина 1
07:33
Стоп-кадр. Человек-невидимка в пустом городе 5
07:21
Поднимают на тех, кто поднимает. Барнаул – лидер по росту цен на штанги и гантели 1
07:05
Россияне рассказали о планах на майские праздники 5
06:49
Любовь, смерть и коронавирус. Влюбленные пары во время пандемии 0
06:32
Как получить пенсию алтайским пенсионерам в режиме самоизоляции 2
06:17
Главу Барнаула включили в список мэров-"хорошистов" 16

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.