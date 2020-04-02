В Бийске роддом переоборудуют в инфекционный госпиталь

В Бийске ранее законсервированное здание роддома № 2 переделывают в инфекционный госпиталь. Об этом сообщает пресс-служба администрации Алтайского края.
Здание станет основным для лечения больных в случае наступления эпидемии COVID-19 в Бийске. Оно хорошо подходит для этого за счет изолированных палат, отмечают специалисты. Само здание в последнее время пустовало.
Как сообщает "Бийский рабочий", в переоборудовании задействованы волонтеры БТИ "Новый рубеж", что сильно сократит сроки подготовки. Начальник отдела внеучебной работы института Руслан Емельянов заверяет, что волонтеры работают в условиях полной защищенности от коронавируса: у всех есть маски, перчатки и другие средства защиты.
Как ранее сообщил amic.ru, в октябре 2019 года роддом № 2 был законсервирован из-за снижения рождаемости, а персонал тогда распределили по другим больницам Бийска. На днях в Алтайском крае подписали указ об открытии на базе краевых больниц госпиталей для больных COVID-19.
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