Лукашенко высказался за единую валюту с Россией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не против единой валюты в Союзном государстве с Россией. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на "Sputnik Беларусь".
Лукашенко подчеркнул, что валюта при этом должна быть нейтральной – нельзя для этого использовать ни белорусский, ни российский рубль. Лукашенко также отметил, что ни от одного пункта в договоре о создании Союзного государства страны не отказываются и действуют в рамках соглашения.
Как ранее сообщил amic.ru, президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенной выдаче российских паспортов жителям Белоруссии и Украины – теперь им не нужно сдавать экзамен на знание русского языка. В случае с Белоруссией делается это в рамках договора о создании Союзного государства.
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