Запас медицинских масок в аптеках Алтайского края оценили в 2 тысячи штук

Алтайский край оказался в числе регионов с относительно высоким уровнем обеспечения средствами биологической защиты, свидетельствуют данные мониторинга Росздравнадзора, которые опубликовал "Коммерсантъ".
Работники ведомства проанализировали обеспеченность медучреждений и аптечной сети средствами защиты и основными медикаментами, рекомендованными для противовирусной терапии.
На конец марта, в медучреждениях Алтайского края запас медицинских масок составлял от 500 тысяч до 1 миллиона штук. При этом наименьший запас масок в Сибири насчитали в Республике Алтай — 170 тысяч штук. Текущая потребность только в масках в регионе составляет 750 тысяч штук (двухмесячный запас). По состоянию на 1 апреля, в регионе создан двухнедельный запас средств индивидуальной защиты, тем не менее все учреждения испытывают сложности с приобретением одноразовых медицинских масок.
Однако хуже всего обстоят дела в регионах с запасом масок в аптеках. По данным издания, в Алтайском крае их запасы оценили от одной до двух тысяч штук. В Республике Алтай — менее тысячи. Примечательно, что в Новосибирской области и в Хакасии отмечено полное отсутствие средств защиты. В оптовых сетях маски отсутствуют во всех сибирских регионах.
Дефицита антисептиков в Алтайском крае также зафиксировано не было — в аптеках региона их насчитывается порядка 30,9 тысяч штук. Хуже обстоят дела в Кузбассе (менее 30 тысяч) и Новосибирской области (от 15 тысяч). Полностью отсутствуют антисептики в Хакасии и Республике Алтай.
При этом отмечается, что запасы лекарственных препаратов в регионах Сибири тоже невелики. Однако Алтайский край стал лидером по количеству запасов рибавирина — его в хватит на восемь месяцев, в то время как в других сибирских регионах — лишь от полумесяца до месяца.
Интерферона сибирским медучреждениям должно хватить на месяц. В оптовых сетях почти всех регионов запасы также неизвестны.
Комментарии
Маски в США и Китай отправили.
Врете. Нет в аптеках.