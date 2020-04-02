Офтальмологи рекомендуют отказаться от контактных линз на время пандемии

Ношение контактных линз в период вспышки коронавируса повышает риск заражения. Об этом рассказал заведующий клиникой офтальмологии Пироговского центра, профессор Ринат Файзрахманов, его слова передает РГ.
По словам Файзрахманова, из-за повышенных рисков инфицирования следует отказаться от ношения линз. Однако если такой возможности нет, необходимо усилить меры гигиены. В частности, профессор рекомендует тщательно мыть руки перед заменой линз и чаще промывать контейнер, в котором они хранятся.
Ученый напомнил, что COVID-19 передается не только воздушно-капельным и контактно-бытовым путем, но и через слизистую оболочку глаза. Специалисты уже подтвердили присутствие вируса в слезной жидкости пациентов с COVID-19.
Вирус можно занести в глаза на руках, которыми до этого касались поверхностей, на которых остался коронавирус. При этом его концентрация вполне достаточна для переноса и заражения других людей.
Пациенты, которые обращаются к офтальмологу по поводу конъюнктивита и имеют респираторные симптомы, потенциально могут быть больны коронавирусом. Именно поэтому медикам, которые имеют контакты с больными, рекомендовано носить защитные очки.
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