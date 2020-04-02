Онлайн-трансляция обращения Владимира Путина к нации

Президент Владимир Путин готовит новое обращение к россиянам. Президент выступит сегодня, 2 апреля, после 16:00 по мск (после 20:00 по Барнаулу).
Amic.ru предлагает вашему вниманию текстовую трансляцию выступления.
Напомним, в предыдущий раз президент обращался к нации из-за ситуации с коронавирусом 25 марта. Тогда глава страны объявил неделю с 30 марта по 5 апреля нерабочей, предложил ввести ипотечные каникулы для россиян, которые лишились как минимум трети своего дохода, объявил о переносе голосования по поправкам в Конституцию и т.д.
-Ждем начала! Пока в комментариях можно писать ваши предположения: о чем будет говорить президент?
Комментарии
Я устал, я ухожу?
продлит еще на неделю, призовет к ответственности.
Ждём налог на самоизолированных.