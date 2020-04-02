Путин: регионы сами смогут выбирать режимы в зависимости от обстановки с COVID-19

Владимир Путин наделил регионы полномочиями самостоятельно определять уровень опасности и принимать соответствующие меры. Жёсткость ограничений в регионах должна зависеть от эпидемиологической ситуации. Об этом президент заявил во время обращения к нации, которое закончилось в эти минуты.
Напомним, по официальным данным сейчас в Алтайском крае официально подтверждены четыре случая заболевания COVID-19. В России зафиксировали 3548 случаев, 30 человек умерли, 235 выздоровели. Во всем мире заболели более 952 тысяч человек. Скончались свыше 48 тысяч, выздоровели более чем 202 тысяч человек.
Как уже сообщал amic.ru, ранее губернатор Алтайского края Виктор Томенко ввел режим самоизоляции в регионе.
Комментарии
походу как это не печально рaшке всё....
А через месяц-два ждите в гости коллекторов
Паникеров нужно расстреливать. Нюни уберите, тряпки!