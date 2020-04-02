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Путин: апрель в России будет нерабочим

, ИА "Амител"
Сокращение сроков зависит от эпидемиологической обстановки

Режим самоизоляции продлили по всей России до конца апреля. Об этом президент России Владимир Путин заявил во время обращения к нации, которое продолжается в эти минуты. 

Если эпидемиологическая обстановка позволит, то сроки будут сокращены. Но на данный момент дата окончания — 30 апреля. Кроме того, президент наделил регионы полномочиями самостоятельно определять уровень опасности и принимать меры реагирования. 

Нерабочее время также будет проходить с сохранением зарплаты. О мерах  для поддержки бизнеса расскажут в ближайшее время. 

Напомним, по официальным данным сейчас в Алтайском крае официально подтверждены четыре случая заболевания COVID-19. В России зафиксировали 3548 случаев, 30 человек умерли, 235 выздоровели. Во всем мире заболели более 952 тысяч человек. Скончались свыше 48 тысяч, выздоровели более чем 202 тысяч человек. 

Как уже сообщал amic.ru, ранее губернатор Алтайского края Виктор Томенко ввел режим самоизоляции в регионе. 

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

2.04.2020 21:22
krash

НУ прально че.....платить предприятиям ниче не надо. выживайте сами.....
Обеспечивать пенсионеров? - валонтеры есть.
Жизнь удалась......у депутатов.

2.04.2020 21:24
месный

где черезвачайное положение с сопутствующей ответственностью власти перед гражданами и обеспечением всем жизненно необходимым? Типа вы нам на местах давайте решайте , мы тут в стороне еслив чё пазырим, а если у вас проблемы попрут ну вы сами виноваты, да, а у нас хата с краю? Дак и на местах точно такие-же решения принимают в отношении народа - вы там давайте сами а пока мы вам всё запретим какбы!

Или тянем время, пока забугром всё устаканется и сбежим от того что устроит народ с голодухи и от лавины долгов/штрафов/пени и т.д.

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