"Извини, это первый раз". Итальянцы сварили борщ для российских врачей

Фото: Facebook
Итальянцы приготовили борщ российским специалистам в знак благодарности за помощь в борьбе с пандемией, сообщил член российской делегации вирусолог Александр Семенов на своей странице в Facebook.
Он поделился фотографией с изображением борща и подписью на русском и итальянском языках "Извини, это первый раз".
По словам Семенова, вместо борща у итальянского повара получился "простой, банальный свекольник, где свекла нарезана кубиками". Но всем суп понравился.
"Свекольно-капустно-картофельный суп на мясном бульоне был очень вкусным. Мы все соскучились по домашней еде, супа хотелось всем", – рассказал вирусолог.
По последним данным, в Италии зарегистрировано 110 тысяч случаев заражения коронавирусом и 13 тысяч смертей.
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