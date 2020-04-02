2 апреля президент Владимир Путин выступил с повторным обращением к россиянам. До этого президент обращался к нации 25 марта. На этот раз выступление получилось более коротким (8 минут против 18).
Что сказал Владимир Путин. Главное:
1. Он продлил режим нерабочих дней до конца месяца, то есть по 30 апреля с полным сохранением зарплаты. При этом медучреждения, аптеки, магазины, банки, транспорт, а также органы власти (и СМИ) продолжат работу.
2. Меры могут варьироваться от региона к региону. Все зависит от конкретной эпидемиологической ситуации. "У нас большая страна. Где-то должны быть жесткие ограничения, а где-то нужны точечные меры. Главам регионов будут предоставлены дополнительные полномочия, — подчеркнул президент. — Будем принимать дополнительные решения. Возможно, скорректируем дату режима в сторону уменьшения".
3. Россия — на верном пути, но о победе над коронавирусом говорить преждевременно. По словам Путина, режим самоизоляции (в Алтайском крае введен с 28 марта – прим. ред.) позволил выиграть время. Однако пик эпидемии все еще не пройден.
4. Новый функционал закреплен за полномочными представителями главы государства в федеральных округах. "Поручаю полпредам плотно координировать работу регионов. Вся информация должна поступать в правительство", — отметил Путин.
О каких-либо дополнительных гарантиях бизнесу на этот раз речь в обращении не шла, тем не менее президент призвал разработать дополнительные меры по поддержке предпринимательства.
В завершение глава государства попросил россиян проявить гражданскую ответственность и соблюдать самоизоляцию.
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