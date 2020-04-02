Два региона могут объединить в России. Губернаторы обоих уже подали в отставку

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов подал в отставку. Президент России Владимир Путин уже принял ее, сообщается на сайте Кремля. Также стало известно, что временно исполняющим обязанности руководителя региона назначен уже бывший глава Ненецкого округа Александр Цыбульский, который сегодня также покинул свою должность.
При этом, как заявил депутат Госдумы от Архангельской области Андрей Палкин, область и Ненецкий округ могут объединить в один регион, который в итоге и возглавит Цыбульский, сообщает РИА "Новости".
Добавим, что сегодня также стало известно, что в отставку подал глава Республики Коми Сергей Гапликов.
Комментарии
Ну вот уже есть те кто не хочет участвовать в этом трэшаке само то само сё.....Они уже прикинули чём это всё кончится, точнее что потом начнётся