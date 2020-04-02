Минздрав начнет проверять всех госпитализированных с пневмонией на коронавирус

Всех госпитализированных с пневмонией пациентов проверят на коронавирус. Об этом сообщает mskagency.ru со ссылкой на заявление Минздрава РФ.
Согласно документу, все госпитализированные пациенты с различными пневмониями должны быть проверены на коронавирус, в том числе включая и лабораторные исследования. Данные будут вноситься в систему учета информации.
Также, согласно Минздраву, на данный момент в России нет искажения статистики заболеваний, поскольку каждый случай инфекции заносится в централизованную информационную систему.
Как ранее сообщил amic.ru, сейчас в Алтайском крае официально подтверждены четыре случая заболевания COVID-19. В России зафиксировали 3548 случаев, 30 человек умерли, а 235 выздоровели. Во всем мире заболели более 952 тысяч человек.
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