Максим Фадеев рассказал, как ему удалось сбросить 82 килограмма

Продюсер и музыкант Максим Фадеев рассказал, как ему удалось быстро сбросить 82 килограмма. Об этом сообщает Super.ru.
По словам самого Фадеева, раньше, когда он нервничал, он заедал стресс, из-за чего набрал почти 200 килограммов. Однако побороть лишний вес музыкант все же смог.
Продюсер рассказал о своем довольно оригинальном способе: для похудания ему достаточно было пить по 600 граммов горячей, приятно обжигающей горло воды три раза в день перед приемом пищи. По словам Фадеева, после этого съесть больше трех ложек пищи уже не выйдет. С его слов, метод крайне быстрый.
Комментарии
Сначала нажрать лишних 82 кг (извести кучу продуктов), что бы потом от них избавляться...