До +19°С потеплеет в Алтайском крае 3 апреля

3 апреля на территории Алтайского края сохранится тепло, но ожидаются небольшие осадки, информирует краевой Гидрометцентр.
Согласно прогнозу синоптиков, температура воздуха в крае днем составит от +7°С до +12°С, местами по югу потеплеет до +19°С. В отдельных районах региона будет небольшой дождь. На дорогах ожидается гололедица. Ветер юго-западный, 4-9 м/с, с возможными порывами до 14 м/с.
В Барнауле в светлое время суток воздух прогреется от +9°С до +11°С. Преимущественно без осадков. Скорость ветра не превысит 9 м/с.
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