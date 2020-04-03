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До +19°С потеплеет в Алтайском крае 3 апреля

, ИА "Амител"
Но синоптики прогнозируют дождь
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

3 апреля на территории Алтайского края сохранится тепло, но ожидаются небольшие осадки, информирует краевой Гидрометцентр.

Согласно прогнозу синоптиков, температура воздуха в крае днем составит от +7°С до +12°С, местами по югу потеплеет до +19°С. В отдельных районах региона будет небольшой дождь. На дорогах ожидается гололедица. Ветер юго-западный, 4-9 м/с, с возможными порывами до 14 м/с.

В Барнауле в светлое время суток воздух прогреется от +9°С до +11°С. Преимущественно без осадков. Скорость ветра не превысит 9 м/с.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей 8-909-500-95-40

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