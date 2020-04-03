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Краткость и ее последствия. Что осталось "за кадром" послания Владимира Путина?

, ИА "Амител"
Или что означает продление нерабочих дней до мая
Фото: glavred.info

Фото: glavred.info

Президент России в своем обращении к гражданам России объявил о продлении режима нерабочих дней до 30 апреля. Это послание главы государства оставило ряд вопросов и дало пищу для размышлений. О том, чем был продиктован необычный для Путина тон послания и что оно может значить для страны, пытался осмыслить журналист amic.ru Андрей Магас. 

"Вольница" для регионов

Надо сказать, предельная сухость послания и отсутствие не то, что развернутых объяснений, но даже намеков о плане действий властей по окончании данного режима оставляет довольно тревожное впечатление. Дело в том, что тон послания был не слишком характерен для Владимира Путина. Обычно глава государства развернуто формулирует причины решения, которое собирается огласить. В этот раз он ограничился почти дежурными фразами и сухими словами благодарности россиянам за понимание сложившейся ситуации. 

В то же время Путин фактически возложил на региональные власти задачи по сохранению или отмене режима нерабочих дней, отметив, что "где-то нужны достаточно жесткие меры, а где-то достаточно точечных". В условиях режима жесткой централизации власти, проводившегося последние два десятка лет, такая свобода в выборе решений для регионов выглядит не совсем обычно. И кое-кто из глав регионов уже понял, что дальнейшее развитие ситуации чревато непредсказуемыми последствиями — глава Архангельской области Игорь Орлов (которого недавно обвиняли в использовании жестких мер в отношении обитателей лагеря протестующих в Шиесе) и глава Коми Сергей Гапликов подали в отставку. Не исключено, что в ближайшее время нас ждет новая волна отставок региональных руководителей. 

Малый бизнес без гарантий

Но главное, что можно было понять из обращения Путина — это то, что дело вовсе не в пандемии коронавируса. Президент ни словом не обмолвился о каких-то гарантиях для малого бизнеса, который понесет колоссальные убытки, хотя при этом сказал о необходимости сохранения доходов граждан во время столь серьезного периода простоя. Если бы государство залезло в кубышку — тот же Фонд национального благосостояния — президент наверняка обмолвился бы о том. Трудно представить, что российский лидер не понимает объема потерь для экономики, которые ей предстоит понести. При этом Путин в последнее время старался объяснить необходимость непопулярных мер, если такие принимались. Достаточно вспомнить пресловутую пенсионную реформу. 

Не совсем понятно, почему Россия так и не обратилась к опыту своего соседа и стратегического партнера — Китая — который уже заявил о победе над COVID-19 — и приступил к восстановлению своей экономики. Если проводить сравнения с Китаем, нелишне будет заметить, что в этой стране основную нагрузку и ответственность приняли на себя крупные предприятия. Более того, богатейшие люди страны регулярно отчисляли в специальные фонды по борьбе с коронавирусом значительные суммы. Это и позволило Поднебесной стойко и уверенно пережить эпидемию. Может, президент намерен заставить олигархов тоже раскошелиться на борьбу с коронавирусом? Тогда это будет означать изменение социально-экономического строя в России (во что, если честно, пока верится слабо). Также не до конца понятно, есть у российских специалистов какие-то успехи в работе над вакциной против нового коронавируса. 

Главная интрига — впереди

Все это дает повод сделать вывод, что главная интрига на тему, чем завершится российская часть пандемии коронавируса, еще впереди. Масла в огонь подливают сообщения о том, что мэр Москвы Сергей Собянин в противодействии COVID-19 в столице в ряде моментов превысил свои полномочия и, более того, сделал это по политическим мотивам. Кстати, некоторые известные российские китаисты , в частности, Николай Вавилов, утверждают, что распространение COVID-19 в Китае тоже было сопряжено с жесткой борьбой нынешнего главы этой страны Си Цзиньпина с политическими противниками. 

Как бы то ни было, а в послании был обозначен примерный срок, когда ситуация с COVID-19 в России должна в основном разрешиться — 30 апреля. К этому времени нужно сделать несколько ключевых выводов, один из них — справиться с крупной биологической угрозой типа нынешнего коронавируса может только мощная государственная медицина, и все рассуждения о том, что здравоохранение является сферой услуг, должны быть отброшены. Другой вывод — необходимо наличие мощного сектора крупных производств, который может снабдить государство "подушкой безопасности" на случай чрезвычайных мер. Возможно, будут еще и другие выводы. И о них мы тоже узнаем. Но вышеназванные выводы назрели так давно, что сегодня тянуть с ними уже нельзя. Мы знаем, чему подобно промедление в критических ситуациях. 

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Комментарии

3.04.2020 06:48
- гость -

Главы всех уровней должны отвечать за свои должностные обязанности.

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