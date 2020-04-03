Алтайская пенсионерка провалилась в колодец и сутки ждала помощи

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79-летняя старушка сутки провела на глубине трех метров в колодце, после того как провалилась в него, рассказали в поисково-спасательном отряде "Лиза Алерт" в Алтайском крае.
Инцидент случился в райцентре Ребрихинского района. Информация о пропаже человека поступила 27 марта. Учитывая, что пенсионерка была одета не по погоде, волонтеры в тот же вечер устроили сбор и отправились в Ребриху. Участниками поисков стали 16 человек.
"Работа на отклик, попытки разглядеть что-то сквозь стену падающего мокрого снега, ночные неосвещенные деревенские улицы, множество заброшенных домов. Первые задачи результатов не дают, сутки с момента пропажи, – рассказали поисковики. – Короткий сон и утром снова на поиски. Поднявшийся ветер мешает работе коптера, все свидетельства проверяются ногами".
Спустя сутки с момента пропажи усилия волонтеров были вознаграждены – пожилую женщину нашли продрогшей, с поврежденной ногой, но живой. Ее подняли из колодца, укутали в теплый плед, а затем увезли в больницу.
Примечательно, что она оказалась не единственной спасенной поисковиками в Алтайском крае за несколько дней. Волонтеры помогли отыскать еще двух пенсионеров в Рубцовске. Их нашли по расклеенным ориентировкам.
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