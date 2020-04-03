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Губернатор Камчатки подал в отставку после критики из-за коронавируса

, ИА "Амител"
Он стал четвертым главой региона, покинувшим свой пост за два дня
Владимир Илюхин / Фото: из архива amic.ru

Владимир Илюхин / Фото: из архива amic.ru

Губернатор Камчатки Владимир Илюхин подал заявление об отставке на имя президента России Владимира Путина, сообщает пресс-служба правительства Камчатского края.

По информации РБК, этому предшествовала критика действий главы региона по профилактике коронавируса со стороны главы Роспотребнадзора и партии "Единая Россия".

Это уже четвертая отставка губернатора за вторые сутки. Ранее свои должности оставили главы Архангельской области (Игорь Орлов), Республики Коми (Сергей Гапликов) и Ненецкого автономного округа (Александр Цыбульский).

При этом последний перешел на ту же должность, только в Архангельской области. Временно исполнять обязанности губернатора в Коми будет Владимир Уйба, а в Ненецком автономном округе – Юрий Бездомный.

Владимир Илюхин занимал должность губернатора Камчатского края с 2011 года. Это самый длительный срок пребывания на посту после объединения Корякского автономного округа и Камчатской области. На последних выборах 2015 года Илюхин набрал три четверти голосов избирателей.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

3.04.2020 08:53
- гость -

Видел фото как тухнет рыба на Камчатке. Не переработки не ловите.

3.04.2020 08:58
месный

побежали с корабля.....ща за бугром устаканется и видели мы его тут..

3.04.2020 09:05
bservice

"со стороны главы Роспотребнадзора и партии "Единая Россия"." т.е глава Роспотребнадзора из Единой Росии может убрать главу региона, который не из Единой России. Вот и причины короновируса.

3.04.2020 09:13
- гость -

В Москве подали в суд на мэрию с требованием признать режим изоляции незаконным
Режим самоизоляции в Москве введен незаконно, поскольку у мэров нет полномочий на для таких распоряжений. Так считает москвич Дмитрий Кисиев, подавший иск к правительству Москвы, пишут «Ведомости».

3.04.2020 09:15
- гость -

Ну так подушка безопасности у них, я думаю, есть, а отвечать за все, от чего так ловко отстранился гарант - дураков нет.

3.04.2020 09:16
-=SP=-

Как-то это... их отставки...
Это как если бы в 41-ом генералы под Московй подали в отставку и сказали не можем Москву защищать. Только у тех генералов всё бы не очень хорошо закончилось.

3.04.2020 09:25
Пионер

Это как если бы в 41-ом генералы под Московй подали в отставку и сказали не можем Москву защищать.

Вы генералов и губернаторов не путайте)) Генералы свои погоны заработали, а губернаторы - согласованные Москвой персонажи, без особых заслуг

3.04.2020 09:27
- гость -

У них проблемы с доверием. Путь Хорошавина обходят.

3.04.2020 09:30
CALIBR

Вовремя спрыгнуть - чуйка , сродни таланту приспособленца. Была прислана "чёрная метка" от Михал Иваныча ,стало быть надо прыгать,парашют - есть.
Полагаю , приземлится где-нибудь в Австралиях.

3.04.2020 09:44
- гость -

Этот балаган скоро закончится. А кому хочется отвечать за последствия? Вполне всё понятно.

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