Пусто и тихо. Как пандемия опустошает барнаульские храмы. Фото

Мир замер в страхе перед пандемией коронавируса. Люди закрываются дома, и церкви стоят пустые. И даже священники призывают паству не подвергать себя опасности, воздержаться от посещения храмов. Корреспондент ИА "Амител" посетил в Барнауле шесть церквей и две из них оказались закрыты. Тем не менее крупные храмы, такие как Покровский собор, Дмитриевский и Никольская церковь продолжают проводить службы, на которых сейчас непривычно тихо и малолюдно. В подсвечниках не горят свечи, а помощники священников обрабатывают помещение дезинфицирующим раствором – такими увидел фотокорреспондент барнаульские храмы в период самоизоляции.
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