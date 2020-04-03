Клещи проснулись на Алтае

За прошедшую неделю в Республике Алтай от присасывания клещей пострадали пять человек, сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.
Все они проживают на сельской территории. Примечательно, что они не посещали лес – членистоногие нашли их в пределах населенного пункта.
В ближайшие дни число обратившихся к медикам с жалобами на укусы клещей будут расти, прогнозируют специалисты.
"Синоптики обещают на этой неделе потепление, значит, настало время, когда надо усиленно пользоваться противоклещевыми аэрозолями, которыми следует хорошо обрабатывать обувь и брюки не только рабочей, но и повседневной одежды, примерно один раз в неделю (средства эти стойкие), – подчеркнули в ведомстве. – Эта мера – необходимое условие для спокойной жизни в опасный период. А самым опасным временем являются апрель, май и июнь".
Как ранее писал amic.ru, первый случай присасывания клеща в этом году в Алтайском крае зафиксировали в Рубцовском районе 24 марта.
В Роспотребнадзоре по Алтайскому краю призывают при прогулках и отдыхе на природе соблюдать меры профилактики клещевого энцефалита.
В частности, перед походом в лес необходимо одеваться так, чтобы исключить возможность попадания клещей под одежду. Для этого нужно надевать одежду, рукава и воротник которой будут плотно прилегать к телу, а штаны и рубашку необходимо заправлять.
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