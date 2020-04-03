Инфекционист назвал "основную цель" коронавируса

Коронавирус не имеет "намерения" убить человека, заявил в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале главный инфекционист федерального медико-биологического агентства Владимир Никифоров.
По его словам, главная цель COVID-19, как и любого другого вируса, – это репродукция. Уничтожать же своего носителя для инфекции равносильно самоубийству, заявил эксперт.
"Вирус, если бы он был таким злом и захотел нас убить, то Земля давно была бы абсолютно пустой и не было бы на ней ничего живого, – заявил Никифоров. – Вирус, конечно, зло, но убивать нас он не намерен".
Врач уточнил, что вирус – это паразит, который не будет жить, если умрут все его носители. Соответственно, чтобы продлить себя, ему нужен живой организм.
Ранее amic.ru писал, что в Минздраве назвали категории граждан, которые больше всех уязвимы к коронавирусу. Коронавирус опасен для курящих и тех, кто часто употребляет алкоголь.
Больше всех от COVID-19 страдают люди старше 65 лет с сопутствующими патологиями, но в тяжелом состоянии есть и пациенты "не достигшие даже сорока". Согласно данным Минздрава, употребление алкоголя затрудняло лечение пациентов и большинство из них "просто не удавалось вытащить".
Комментарии
кто не курит и не пьёт, тот здоровеньким помрёт!
Да и так давно понятно, что этот "вирус" не про уничтожение носителей. Если совсем уничтожить, на чьём горбу тогда жировать? Так - опустить в очередной раз.
Даже тут проталкивают ЗОЖ, хотя влияние алкоголя на коронавирус пока никем не доказано.
Все пишут по разному с точностью до наоборот.
Медицинским работникам чётко установлено после контакта с больным полоскать рот спиртом.
Это мне наши медработники рассказали, если чё.