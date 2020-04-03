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У неболевших коронавирусом россиян нашли антитела к инфекции

, ИА "Амител"
Такой результат дали 11 проб из 226
Фото: militaryarms.ru

Фото: militaryarms.ru

Российские ученые нашли людей, которые, по официальным данным, не болели коронавирусом, но при этом имеют к нему антитела. Об этом на совещании с президентом России Владимиром Путиным заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

"Наши ведущие научные учреждения работают по всем направлениям профилактики, диагностики и лечения новой коронавирусной инфекции. В конце марта мы провели исследования на выявление антител к новому коронавирусу. Было рассмотрено 226 образцов сыворотки крови от людей из различных коллективов, которые не были зарегистрированы как больные новой коронавирусной инфекцией. Из этого круга людей было выявлено 11 человек переболевших и имеющих антитела к новому коронавирусу", – приводит слова Голиковой официальный сайт Кремля.  

Что может означать такая статистика, Голикова не объяснила. Также вице-премьер заявила, что сейчас идет разработка тест-систем, которые будут выявлять антитела в крови больных и выздоровевших людей. Эти тесты позволят оценить популяционный иммунитет к коронавирусу.

По официальным данным, сейчас в стране зарегистрировано более 3,5 тысячи заболевших. 31 человек скончался. В Алтайском крае подтверждены четыре случая заболевания COVID-19. 

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Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

Комментарии

3.04.2020 10:49
,,,,,

Это говорит , том что эти люди уже болели короновирусом ранее. А в поликлинике им наверное ставили диагноз ОРВИ. Так что есть о чём задуматься

3.04.2020 10:50
- гость -

Наконец-то

3.04.2020 10:51
- гость -

"Что может означать такая статистика, Голикова не объяснила."

А то и означает, что в России есть люди, уже переболевшие этой заразой в течение зимы. Я думаю, их много.

3.04.2020 10:59
- гость -

В январе-феврале грипповали. 2 недели на больничном, неделю пластом лежал.

3.04.2020 11:00
- гость -

Российские ученые нашли людей, которые, по официальным данным, не болели коронавирусом, но при этом имеют к нему антитела.

Значит, на работу их!)

3.04.2020 11:01
- гость -

Необязательно переболели. Если вирусов в организм попадает очень малое количество, иммунитет с ними быстро справляется. Поэтому вообщем-то вирусологи и советуют меньше контактировать и мыть руки.
Чем больше вирусов попадет в организм, особенно от разных людей, тем больше шансов заболеть.

3.04.2020 11:08
- гость -

Заголовок: У неболевших коронавирусом россиян нашли антитела к инфекции .
Подзаголовок: Такой результат дали 11 проб из 226
Цитата: "Из этого круга людей было выявлено 11 человек ПЕРЕБОЛЕВШИХ и имеющих антитела к новому коронавирусу", – приводит слова Голиковой официальный сайт Кремля.

Вы там с логикой начинайте дружить?

3.04.2020 11:31
- гость -

Получается 5 % населения уже отболели этой заказов, если совсем грубо применить такую статистику

3.04.2020 11:33
Чучмек

Сей факт означает только то, что вирус циркулирует уже давно, многие уже переболели, и истерика безосновательна...

3.04.2020 11:46
- гость -

А где можно купить этих антителов? Или как с масками - нет и не будет?

3.04.2020 11:51
- гость -


3.04.2020 11:46
- гость -
Идешь в 5ую инфекционку, берешь кровь у зараженной на стадии выздоровления и вводишь себе.
Только есть нюанс. Кровь может не подойти и ты сдохнешь от тромбоза ))

3.04.2020 11:52
- гость -

Как пройти обследование, может у меня тоже они есть?

3.04.2020 11:53
- гость -


3.04.2020 11:51
- гость -
Он умрет от тромбоза, а скажут - от коронавируса.

3.04.2020 12:02
- гость -

два года назад протемпературил, а закончилось это всё удушающим кашлем полторанедельным...
в прошлом году тоже самое было у сына. девочек коснулось меньше...
выходит переболели? так?

3.04.2020 12:15
- гость -

Где то в конце октября слег с температурой 39,5. Ни кашля ни насморка, головная боль, озноб, немного горло болело. думал все капец на неделю загриповал. Пил только парацетомол. В итоге болел полтора суток. Две ночи по сути. То есть заболел вечером в субботу. А в понедельник утром как будто ничего и не было. Первый раз такое в жизни было.

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