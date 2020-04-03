У неболевших коронавирусом россиян нашли антитела к инфекции

Российские ученые нашли людей, которые, по официальным данным, не болели коронавирусом, но при этом имеют к нему антитела. Об этом на совещании с президентом России Владимиром Путиным заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
"Наши ведущие научные учреждения работают по всем направлениям профилактики, диагностики и лечения новой коронавирусной инфекции. В конце марта мы провели исследования на выявление антител к новому коронавирусу. Было рассмотрено 226 образцов сыворотки крови от людей из различных коллективов, которые не были зарегистрированы как больные новой коронавирусной инфекцией. Из этого круга людей было выявлено 11 человек переболевших и имеющих антитела к новому коронавирусу", – приводит слова Голиковой официальный сайт Кремля.
Что может означать такая статистика, Голикова не объяснила. Также вице-премьер заявила, что сейчас идет разработка тест-систем, которые будут выявлять антитела в крови больных и выздоровевших людей. Эти тесты позволят оценить популяционный иммунитет к коронавирусу.
По официальным данным, сейчас в стране зарегистрировано более 3,5 тысячи заболевших. 31 человек скончался. В Алтайском крае подтверждены четыре случая заболевания COVID-19.
Комментарии
Это говорит , том что эти люди уже болели короновирусом ранее. А в поликлинике им наверное ставили диагноз ОРВИ. Так что есть о чём задуматься
Наконец-то
"Что может означать такая статистика, Голикова не объяснила."
А то и означает, что в России есть люди, уже переболевшие этой заразой в течение зимы. Я думаю, их много.
В январе-феврале грипповали. 2 недели на больничном, неделю пластом лежал.
Российские ученые нашли людей, которые, по официальным данным, не болели коронавирусом, но при этом имеют к нему антитела.
Значит, на работу их!)
Необязательно переболели. Если вирусов в организм попадает очень малое количество, иммунитет с ними быстро справляется. Поэтому вообщем-то вирусологи и советуют меньше контактировать и мыть руки.
Чем больше вирусов попадет в организм, особенно от разных людей, тем больше шансов заболеть.
Заголовок: У неболевших коронавирусом россиян нашли антитела к инфекции .
Подзаголовок: Такой результат дали 11 проб из 226
Цитата: "Из этого круга людей было выявлено 11 человек ПЕРЕБОЛЕВШИХ и имеющих антитела к новому коронавирусу", – приводит слова Голиковой официальный сайт Кремля.
Вы там с логикой начинайте дружить?
Получается 5 % населения уже отболели этой заказов, если совсем грубо применить такую статистику
Сей факт означает только то, что вирус циркулирует уже давно, многие уже переболели, и истерика безосновательна...
А где можно купить этих антителов? Или как с масками - нет и не будет?
3.04.2020 11:46
- гость -
Идешь в 5ую инфекционку, берешь кровь у зараженной на стадии выздоровления и вводишь себе.
Только есть нюанс. Кровь может не подойти и ты сдохнешь от тромбоза ))
Как пройти обследование, может у меня тоже они есть?
3.04.2020 11:51
- гость -
Он умрет от тромбоза, а скажут - от коронавируса.
два года назад протемпературил, а закончилось это всё удушающим кашлем полторанедельным...
в прошлом году тоже самое было у сына. девочек коснулось меньше...
выходит переболели? так?
Где то в конце октября слег с температурой 39,5. Ни кашля ни насморка, головная боль, озноб, немного горло болело. думал все капец на неделю загриповал. Пил только парацетомол. В итоге болел полтора суток. Две ночи по сути. То есть заболел вечером в субботу. А в понедельник утром как будто ничего и не было. Первый раз такое в жизни было.