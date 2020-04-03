Известный алтайский спортсмен заболел коронавирусом, находясь в Москве

Известный гимнаст из Барнаула Сергей Найдин и главный тренер сборной России по спортивной гимнастике Андрей Родионенко заболели коронавирусом на базе в Новогорске. Сейчас они находятся в больнице. По сообщениям медиков, Найдин чувствует себя хорошо.
Как сообщает Минспорт, базу в Новогорске закрыли на карантин 2 апреля. Результаты анализов главного тренера сборной России по спортивной гимнастике Андрея Родионенко и 18-летнего гимнаста из Барнаула Сергея Найдина оказались положительными. После этого базу экстренно покинули сборные по спортивной гимнастике и синхронному плаванию. Команда по художественной гимнастике осталась в Новогорске по настоянию своего главного тренера Ирины Винер-Усмановой.
Родители Сергея Найдина сообщили изданию "Алтайский спорт", что гимнаст не чувствует себя больным, нет ни температуры, ни кашля. Пока Сергей в больнице Новогорска, но в ближайшее время его должны перевести в Москву. Его тренер Сергей Степаненко сегодня утром вернулся домой в Барнаул вместе с еще одним нашим земляком, членом сборной России по спортивной гимнастике Денисом Юровым. Оба будут дома на самоизоляции.
"В ответ на обращения ряда спортивных федераций, включая Всероссийскую федерацию художественной гимнастики, Министерством спорта прорабатывался вопрос о переводе Учебно-тренировочного центра "Новогорск" в закрытый режим работы при условии строгого соблюдения специальных мер по предупреждению распространения коронавируса. В рамках подготовки перевода УТЦ "Новогорск" на особый режим работы было организовано индивидуальное изолированное проживание всех находящихся на спортивной базе спортсменов и тренеров", – говорится в сообщении Министерства спорта.
Сергей Найдин – восходящая звезда российской гимнастики, воспитанник барнаульской школы Сергея Хорохордина. Является претендентом на поездку на Олимпиаду в Токио в 2021 году в составе сборной России. В настоящее время в Алтайском крае официально зарегистрировано четыре человека с коронавирусом.
Комментарии
Его тренер Сергей Степаненко сегодня утром вернулся домой в Барнаул вместе с ещё одним нашим земляком, членом сборной России по спортивной гимнастике Денисом Юровым. Оба будут дома на самоизоляции.
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А в Мск нельзя побыть на самоизоляции?
Да запретите вы уже из Москвы рейсы на 2 недели. Если там режим самоизоляции, то почему выпускают! Растаскивают заразу только.
Москва-рассадник заразы...
Пока до барнаула добрались еще попутчиков заразили. Думаю можно было и в москве отсидеться.
Я вот одного не пойму, если чувствуют себя хорошо, то почему их проверяли на вирус?
спортсменов всех проверяют?
Заразы и проблем.