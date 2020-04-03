Предприниматели Алтая могут пройти сертификацию продукции бесплатно

Алтайские бизнесмены могут получить сертификат на продукцию, не вкладывая свои деньги. Это решение было принято в связи с ограничительными мерами, связанными с распространением новой коронавирусной инфекции.
Дело в том, что сертификация товаров и услуг — процедура дорогая и требовала от предпринимателей больших вложений. Если последние годы государство брало на себя только часть расходов, то теперь оплачивает сертификацию полностью.
Заявки могут подать субъекты малого и среднего предпринимательства, зарегистрированные и работающие на территории Алтайского края. Чтобы получить сертификацию по новым условиям необходимо подать заявку до 15 апреля 2020 в Алтайском краевом центре "Мой бизнес". Форму заявки и порядок оформления можно найти на сайте мойбизнес22.рф.
Алтайский фонд МСП
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