Алтайские власти объяснили порядок возвращения детей в детсады после каникул

При возвращении детей в детские сады после перерыва, связанного с ограничительными мероприятиями из-за коронавируса, не нужно предоставлять справки из поликлиники, уточнили в Минобрнауки Алтайского края.
"Детей будут принимать без справки из поликлиники. Но вместе с тем на первичном утреннем приеме их будет осматривать медицинский работник, – пояснила замминистра образования и науки региона Лариса Терновая. – Для обеспечения всех норм санитарной безопасности будет измерена температура ребенка, а его родителей опросят о возможных контактах".
По ее словам, медицинский работник будет находиться в каждом детском саду в первый день массового приема. Соответствующая договоренность достигнута между Минобрнауки и Минздравом.
Напомним, с 30 марта по 3 апреля прекратили работу детские сады, школы, колледжи и вузы Алтайского края.
Это связано с исполнением указа президента России Владимира Путина о нерабочей неделе. Исключение сделали только для детей тех родителей, которые продолжат работу в выходные дни. Таких около 1,5%.
В четверг Путин объявил, что весь апрель будет нерабочим. Дошкольные учреждения весь этот период продолжат функционировать в том же режиме, как и на этой неделе.
После окончания дополнительных каникул большинство образовательных учреждений продолжат работу в дистанционном режиме.
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